اعادة انتخاب محمد عبد الكريم جلفار عضواً في «آسيوي كرة اليد»



أُعيد انتخاب محمد عبد الكريم جلفار، عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، بعدما جددت الجمعية العمومية ثقتها به في خطوة تعكس المكانة المرموقة التي يحظى جلفار على الساحة الرياضية القارية، وتؤكد حجم التقدير لخبراته الإدارية ودوره البارز في تطوير لعبة كرة اليد.



ويأتي هذا التجديد تأكيدًا لثقة الأسرة الآسيوية لكرة اليد بالكفاءات الإماراتية، وقدرتها على الإسهام الفاعل في صناعة القرار الرياضي، والمشاركة في رسم ملامح مستقبل اللعبة على مستوى القارة. إنه تجديد ثقة مستحق، ورسالة واضحة بأن الخبرة الإماراتية باتت عنصرًا مؤثرًا في صناعة مستقبل صناعة اللعبة على المستوى الآسيوي



ويُعد محمد عبد الكريم جلفار من أبرز القيادات الرياضية في دولة الإمارات، حيث ارتبط اسمه بمحطات مفصلية في مسيرة كرة اليد المحلية، لاسيما خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، والتي شهدت خلالها اللعبة نقلة نوعية على المستويين الفني والتنظيمي. كما عُرف عنه حرصه الدائم على تمثيل الإمارات بصورة مشرفة في المحافل الخارجية، وبناء علاقات متينة مع القيادات الرياضية في آسيا، وهو ما انعكس في استمرار حضوره ضمن هياكل الاتحاد الآسيوي.



ويعكس هذا الانتخاب استمرار النهج الإماراتي الناجح في تمكين القيادات الوطنية، وترسيخ حضورها في المؤسسات الرياضية القارية والدولية، استنادًا إلى الكفاءة والخبرة والنزاهة. ومن المنتظر أن يواصل محمد عبد الكريم جلفار إسهاماته الفاعلة في دعم مسيرة كرة اليد الآسيوية، والمشاركة في تطوير برامجها وخططها الاستراتيجية، بما يخدم اللعبة ويعزز من تنافسيتها على مختلف المستويات.