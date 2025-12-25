منتخبنا الوطني لكرة اليد يبدأ معسكره الداخلي استعداداً لـ «الآسيوية»



يبدأ منتخبنا الوطني لكرة اليد غداً الجمعة المعسكر التدريبي الداخلي حتى 30 ديسمبر الجاري، ضمن البرنامج التحضيري الشامل الذي أعده الجهاز الفني استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الثانية والعشرين للرجال المقررة في دولة الكويت الشقيقة من 15 إلى 29 يناير المقبل. ويشهد المعسكر الداخلي الذي يمتد لخمسة أيام تدريبات مكثفة للاعبي المنتخب، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية والعمل على صقل المهارات الفردية والجماعية قبل الانتقال إلى مرحلة المعسكرات الخارجية.



ويستكمل المنتخب بعد اختتام المعسكر الداخلي، برنامجه التحضيري بإقامة ثلاثة معسكرات خارجية، حيث يتوجه إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير المقبل، ثم إلى دولة قطر من 4 إلى 8 من الشهر ذاته، وأخيراً إلى المملكة العربية السعودية من 8 إلى 12 يناير 2026.



وخلال هذه المعسكرات الخارجية، سيخوض منتخبنا سلسلة من المباريات الودية أمام منتخبات عمان وقطر والسعودية واليابان، في خطوة تهدف إلى اختبار جاهزية اللاعبين وتجريب الخطط الفنية قبل انطلاق المنافسات القارية.

تضم قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر 23 لاعباً، وهم: محمد إسماعيل، عبدالله عوض، أحمد المهيري، سيف الأنصاري، أحمد الظنحاني، مبارك الظنحاني، محمود فايز، طارق المازمي، إبراهيم آل علي، وليد خالد، حمد عبدالله، هلال جهاد، سعود المازمي، عبدالرحمن خميس، مرزوق البلوشي، أحمد البلوشي، راشد المطوع، سالم النعيمي، راشد فرامرز، فهد خالد، سعيد آل علي، خالد الياسي، ومحمد عفيفي. ويسعى منتخب الإمارات من خلال هذا البرنامج التحضيري المتكامل إلى الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة لتمثيل الدولة بصورة مشرفة في البطولة الآسيوية وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور اللعبة محلياً.