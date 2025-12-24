شباب الأهلي والذيد يواصلان الانتصارات في دوري اليد



شهدت الجولة الـ 13 من دوري رجال اليد فوز شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني بـ 21 نقطة، على ضيفه مليحة السادس بـ 8 نقاط، بنتيجة 39-37، في مباراة اتسمت بالندية والسرعة ،وتبادل الأفضلية، حيث أكد شباب الأهلي جدارته وقدرته على حسم المواجهات الصعبة، ليواصل مطاردته للصدارة، فيما قدم مليحة أداء قوياً رغم الخسارة.



وفي المباراة الثانية واصل الذيد الرابع برصيد 13 نقطة عروضه القوية، وتمكن من التفوق على النصر الثالث برصيد 15 نقطة بنتيجة 27-24، في صدام مباشر على مراكز المقدمة، واتسم اللقاء بالقوة الدفاعية والانضباط التكتيكي، ليحقق الذيد فوزاً مهماً، يعزز موقعه بين فرق المقدمة، بينما تلقى النصر خسارة مؤثرة في سباق المراكز الأولى.



ومع غياب فريق دبا الحصن عن هذه الجولة تستمر المنافسة محتدمة في دوري رجال اليد، في ظل تقارب النقاط، وتعدد الطموحات بين فرق الصدارة والساعي لتحسين مراكزه، على أن تحمل الجولات المقبلة مزيداً من الإثارة والحسم في سباق اللقب والترتيب العام.



وفي ختام الجولة واصل الشارقة تصدر البطولة برصيد 33 نقطة، تمثل العلامة الكاملة وشباب الأهلي وصيفاً 24 نقطة، والذيد ثالثاً 16 نقطة، والنصر رابعاً 15 نقطة، ودبا الحصن خامساً 9 نقاط، ومليحة سادساً 8 نقاط، والوصل سابعاً 3 نقاط.