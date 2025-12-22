اتحاد اليد ينظم دورة تدريبية شاملة لإعداد حكام الجيل الجديد



أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد عن تنظيم الدورة التدريبية الشاملة لإعداد وتأهيل حكام كرة اليد الجدد، وذلك ضمن خطته الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التحكيم ورفدها بكفاءات وطنية مؤهلة تواكب متطلبات المنافسات المحلية والدولية. وتتضمن الدورة جانباً نظرياً يقام خلال أيام 26 و27 و28 ديسمبر الجاري في مقر الاتحاد بمبنى اللجنة الأولمبية الوطنية، يعقبه جانب عملي يوم 29 ديسمبر الجاري في نادي النصر الرياضي، بما يضمن التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق الميداني.



وأوضح الاتحاد أن شروط الالتحاق بالدورة تشمل إتاحة التقديم للجنسين «ذكور وإناث»، وألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً بموجب تقرير طبي معتمد، إضافة إلى أن يكون قد مارس لعبة كرة اليد، ويتمتع بحسن السيرة والسلوك، مع إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.



وأكد ياسر النقبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد لبناء قاعدة تحكيمية قوية ومستدامة، والارتقاء بمستوى الحكام الجدد من خلال برامج تدريبية حديثة تجمع بين التأهيل العلمي والتطبيق العملي، وأضاف: الاستثمار في العنصر التحكيمي يمثل ركيزة أساسية لضمان العدالة التنافسية وجودة الأداء التحكيمي في مختلف البطولات، مشيراً إلى أن هذه الدورة تمثل محطة مهمة لاكتشاف المواهب التحكيمية وصقلها وفق أفضل المعايير المعتمدة.



بدوره، أوضح عبدالسلام ربيع المحيربي الأمين العام للاتحاد، أن باب التسجيل مفتوح للراغبين بالمشاركة بالدورة من الجهات والأفراد من الأندية الرياضية الأعضاء في الاتحاد، ومن الجامعات والمعاهد العلمية ومن القوات المسلحة واتحاد الشرطة الرياضي واتحاد الرياضة المدرسية والمدرسين من الجنسين في وزارة التربية والتعليم ومن الجمعيات النسائية، إلى جانب الطلبات الفردية الشخصية، متضمنة العديد من شروط المشاركة فيما يتعلق بموضوع الحضور الإلزامي للدورة والتي تقام على مدار أربعة أيام من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساءً. ودعا الاتحاد الراغبين في التسجيل إلى إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني: uaehball@emirates.net.ae