شباب الأهلي يقترب من صدارة دوري أقوياء اليد



اختُتمت مساء اليوم السبت منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري رجال كرة اليد، بفوز مستحق حققه شباب الأهلي على ضيفه دبا الحصن بنتيجة 25/29 في المباراة التي جمعتهما ضمن ختام الجولة، ليؤكد «فرسان دبي» جاهزيتهم لمواصلة مطاردة الشارقة المتصدر والمنافسة على القمة.



جاء فوز شباب الأهلي ليمنحه ثلاث نقاط ثمينة، رفع بها رصيده إلى 21 نقطة، مواصلاً الحفاظ على المركز الثاني في جدول الترتيب العام، خلف المتصدر الشارقة الذي يواصل التحليق في الصدارة برصيد 30 نقطة، في المقابل توقف رصيد دبا الحصن عند 9 نقاط ليستمر في المركز الخامس، بعد مباراة قدم فيها أداءً جيداً دون أن ينجح في الخروج بنتيجة إيجابية ترقى لطموحاته المنشودة بتحقيق الفوز.



وكانت الجولة الثانية عشرة قد شهدت انطلاقة مثيرة مساء الجمعة، حيث فرض الشارقة تفوقه على مليحة بنتيجة 42 ـ 32، مؤكداً أفضليته الفنية والانضباط التكتيكي الذي قاده لتعزيز الصدارة. كما شهد «ديربي بر دبي» مواجهة حماسية حسمها النصر لمصلحته أمام الوصل بنتيجة 25 ـ 24 في لقاء اتسم بالقوة والندية حتى الثواني الأخيرة.



وبنهاية الجولة، جاء ترتيب الفرق على النحو التالي: الشارقة أولاً برصيد 30 نقطة، شباب الأهلي ثانياً 21 نقطة، النصر ثالثاً 15 نقطة، الذيد رابعاً 13 نقطة، دبا الحصن خامساً 9 نقاط، مليحة سادساً 8 نقاط، والوصل سابعاً وأخيراً 3 نقاط.

وأكدت نتائج الجولة استمرار احتدام الصراع على المراكز المتقدمة، مع تمسك الشارقة بالصدارة، وسعي شباب الأهلي لتقليص الفارق، في وقت تتواصل فيه المنافسة القوية بين فرق الوسط لتحسين مواقعها في الجولات المقبلة.