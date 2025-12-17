منتخبنا الوطني لكرة اليد يهزم شقيقه العُماني ودياً



حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد فوزاً ودياً على شقيقه المنتخب العُماني بنتيجة 26-25، في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي دبا الحصن، ضمن إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ22 المؤهلة لبطولة العالم 2027 في ألمانيا، والتي تستضيفها الكويت، خلال الفترة من 15 إلى 29 يناير 2026.



جاءت المباراة قوية ومتكافئة على مدار شوطيها، حيث تبادل المنتخبان السيطرة وفرض كل طرف أسلوبه الفني، في مواجهة عكست الجاهزية البدنية والفنية العالية، وحرص الجهازان الفنيان على تجربة أكبر عدد ممكن من العناصر، والوقوف على مستوى الانسجام قبل الاستحقاق القاري المرتقب.



انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العُماني 17-15، بعد أداء منظم وتميز في التحولات السريعة واستغلال الفرص، في وقت واجه فيه منتخبنا بعض الصعوبات الدفاعية،

ومع انطلاق الشوط الثاني نجح منتخبنا في تعديل الصورة، ورفع من نسق الأداء، مستفيداً من الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية، ليقلب النتيجة تدريجياً وخصوصاً بعد منتصف الشوط الثاني، ويستمر بالمحافظة على التقدم لنهاية المباراة 26/25.



وعكست المباراة تقارب المستوى بين المنتخبين، حيث لم يتجاوز فارق الأفضلية ثلاثة أهداف طوال فتراتها، ما يؤكد القيمة الفنية العالية للقاء، وأهميته الإعدادية قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.

شهد المباراة المهندس سعود صالح، رئيس اتحاد اليد، وعضوا مجلس الإدارة محمد الحمادي ورحمة غالب، إلى جانب علي المرزوقي، مدير المنتخب، في تأكيد على الدعم الإداري، والمتابعة المباشرة لمسيرة المنتخب،خلال مرحلة الإعداد. وأدار المباراة الطاقم التحكيمي المكون من الحكمين الدوليين عمر الزبير وشهاب أحمد، وظهرا بمستوى مميز، أسهم في إخراج اللقاء بالصورة المطلوبة.



عقب ختام المباراة جرى تبادل الدروع التذكارية بين مسؤولي الاتحادين الإماراتي والعُماني، في أجواء إيجابية عكست عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين، وأكدت أن الهدف من اللقاء يتجاوز نتيجة الفوز والخسارة، ليصب في مصلحة الإعداد المثالي، وتطوير كرة اليد الخليجية قبل الاستحقاقات القارية المقبلة.