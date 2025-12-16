الوصل يتصدر دوري شباب اليد في الجولة العاشرة



واصل فريق الوصل، أمس، عروضه القوية وفرض تفوقه على شباب الأهلي في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري شباب اليد، بنتيجة كبيرة بلغت 49 / 27، ليضيف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده ويعزز صدارته للترتيب العام بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، كما حقق دبا الحصن فوزاً مهماً على البطائح بنتيجة 41 / 27، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط ويغادر المركز الأخير.



وفي واحدة من أقوى مواجهات الجولة، انتزع مليحة فوزاً مثيراً على النصر بنتيجة 42 / 41، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم في سلم الترتيب، فيما واصل اتحاد كلباء حضوره القوي وحقق فوزاً عريضاً على الذيد بنتيجة 46/29، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة.



وبعد إضافة نقاط الجولة العاشرة، حافظ الوصل على الصدارة بـ21 نقطة، يليه الشارقة ثانياً بـ12 نقطة، ثم كلباء بـ13 نقطة، فيما تقدم مليحة إلى 12 نقطة، وبقي شباب الأهلي عند 8 نقاط، بينما استقر البطائح والذيد عند 3 نقاط لكل منهما، ورفع دبا الحصن رصيده إلى 3 نقاط، في انتظار استكمال بقية الجولات التي تعد بمزيد من التنافس والإثارة.