الشارقة يواصل صدارة دوري اليد في ختام الجولة الـ11



واصل فريق الشارقة المتصدر، أمس السبت، فرض سيطرته على مجريات دوري رجال كرة اليد، بعدما حقق فوزًا مستحقًا في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة على ضيفه دبا الحصن بنتيجة 34–28، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، محافظًا على موقعه في القمة، في حين بقي دبا الحصن في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، رغم الأداء القتالي الذي قدمه خلال اللقاء.



وفي المواجهة الثانية، أكد فريق الذيد أحقيته بالمركز الثالث، عقب فوزه على الوصل بنتيجة 32–25، ليصل رصيده إلى 13 نقطة، في حين بقي الوصل في المركز السابع والأخير برصيد 3 نقاط، في ظل سعيه لتحسين نتائجه خلال الجولات المقبلة.



وعلى مستوى الترتيب العام، استمر شباب الأهلي في مركز الوصافة برصيد 18 نقطة، محافظًا على حظوظه في المنافسة على اللقب، في حين حل النصر رابعاً برصيد 12 نقطة، وجاء مليحة في المركز السادس برصيد 5 نقاط.

وتعكس نتائج الجولة الحادية عشرة قوة المنافسة وارتفاع نسق الأداء بين الفرق، مع دخول الدوري مراحله الحاسمة، حيث تتطلع الفرق إلى تعزيز مواقعها وحصد أكبر عدد من النقاط قبل ختام المسابقة، كما عززت نتائج الجولة من ملامح التنافس في سلم الترتيب العام، سواء على صعيد الصدارة أو المراكز الوسطى.