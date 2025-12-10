البرتغالي فريتاس مدرباً لمنتخب اليد في البطولة الآسيوية



أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد، التعاقد مع المدرب البرتغالي رولاندو فريتاس لقيادة منتخبنا الوطني استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ22 المؤهلة لبطولة العالم 2027 في ألمانيا، والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 15 إلى 29 يناير 2026. وتقام البطولة بمشاركة 15 منتخباً، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الكويت وهونغ كونغ والهند.



كما اعتمد مجلس إدارة الاتحاد تعيين علي حسين المرزوقي مديراً للمنتخبات الوطنية، فيما يضم الجهاز الفني المساعد كلاً من: خالد أحمد مدرباً مساعداً، وطارق إبراهيم للياقة البدنية، ومحمد إمام محلل الأداء، وتامر عبداللطيف أخصائي العلاج، وفيصل داوود إدارياًً للمنتخب.



ودشن فريتاس مشواره مع المنتخب بالتجمع الأول، والذي استمر على مدار يومين بصالة نادي الشارقة، وضمت قائمة المنتخب الوطني 23 لاعباً، منهم 12 لاعباً من الشارقة هم: محمد إسماعيل وعبدالله عوض وأحمد هلال وسيف الأنصاري وأحمد عبدالله ومبارك عبدالله ومحمود فايز وطارق شاهين وإبراهيم القرص ووليد خالد وحمد عبدالله وهلال الضو، و4 لاعبين من «شباب الأهلي» عبدالرحمن خميس ويوسف بلال ومرزوق أحمد وأحمد عيسى، و3 لاعبين من «الذيد» فهد خالد وسعيد خلفان وخالد خليل، ومن «الوصل» راشد فرامرز وبدر الدين حسام، بالإضافة إلى راشد سعيد «النصر»، ومحمد عفيفي «دبا الحصن».



من جهته، قال سعود إبراهيم صالح رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد: سعداء بالتعاقد مع المدرب البرتغالي رولاندو فريتاس لقيادة منتخبنا الوطني خلال المرحلة المقبلة، وهي مرحلة بالغة الأهمية قبل المشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2027، نؤمن بأن خبرة فريتاس الدولية قادرة على إضافة الكثير للمنتخب ورفع جاهزية اللاعبين بالشكل الذي يمنحنا فرصة حقيقية للمنافسة على بطاقة التأهل للمونديال، طموحاتنا كبيرة، وثقتنا في لاعبينا لا حدود لها، وسنوفر للمدرب الجديد كل سبل الدعم اللوجستي والفني لضمان نجاح خطة الإعداد، والجميع في الاتحاد يقف خلف المنتخب.