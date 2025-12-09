الوصـل يحلق بصدارة دوري شباب اليد



شهدت الجولة التاسعة من دوري شباب اليد مشاركة 9 فرق، تتنافس على ألقاب الموسم المكون من ثلاث بطولات ضمن هذه الفئة السنية، نجح الوصـل في تحقيق الفوز على دبا الحصن بنتيجة 38–37 في مباراة حملت الكثير من الندية حتى لحظاتها الأخيرة، ليعزز «الإمبراطور» رصيده في صدارة الترتيب بـ18 نقطة، وفي المقابل بقي دبا الحصن في المركز التاسع والأخير دون رصيد، بعد تكبده خسارته التاسعة هذا الموسم.



وحقق الشارقة فوزاً كبيراً على اتحاد كلباء بنتيجة 60–29، ليؤكد حضوره القوي في سباق المنافسة، ويرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، ورغم الخسارة حافظ اتحاد كلباء على مركزه في الرابع برصيد 10 نقاط مستفيداً من نتائجه السابقة، التي أبقته قريباً من فرق المقدمة.



وتمكن مليحة من مواصلة عروضه المتزنة، بعدما تفوق على الذيد بنتيجة 42–32، ليصعد إلى المركز الخامس برصيد 9 نقاط، ويواصل ضغطه على فرق المربع الأمامي، أما الذيد فبقي في المركز الثامن برصيد 3 نقاط، رغم تحسن مردوده الدفاعي مقارنة بالجولات الأولى. وحقق النصر فوزاً كبيراً على البطائح بنتيجة 48–30، ليمنح «العميد» دفعة قوية في جدول الدوري. بهذه الخسارة تجمد رصيد البطائح عند 3 نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف عن الذيد، فيما بقي شباب الأهلي في المركز السادس برصيد 8 نقاط رغم غيابه عن هذه الجولة.