الشارقة يعزز صدارته لدوري رجال اليد بالفوز على شباب الأهلي



شهدت الجولة العاشرة من دوري رجال اليد، التي أقيمت، أمس السبت، مواجهات حاسمة، في مقدمتها لقاء الشارقة وشباب الأهلي، حيث تمكن الشارقة من الفوز بنتيجة 26–23، ليواصل تربعه في صدارة الترتيب بعد وصوله إلى 24 نقطة، ورغم الخسارة حافظ شباب الأهلي على مركزه الثاني برصيد 18 نقطة، مستفيداً من فارق النقاط، الذي صنعه في الجولات السابقة، ليبقى أقرب منافسي الشارقة في ملاحقة اللقب. شهد المباراة المهندس سعود إبراهيم، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، إضافة إلى حضور جماهيري كبير.

في اللقاء الثاني واصل النصر مسيرته المتميزة بعد فوزه في ملعبه على دبا الحصن بنتيجة 27–24، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب مستعيداً آماله بالمنافسة على المراكز المتقدمة، أما دبا الحصن، ورغم غيابه عن مباريات هذه الجولة، فقد بقي في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، مستفيداً من نتائجه السابقة.



وفي مواجهة أخرى لا تقل إثارة حقق الذيد انتصاراً مهماً على مليحة بنتيجة 28–27، ليواصل تقدمه في سلم الترتيب، بعد أن استقر في المركز الرابع، بينما تراجع مليحة إلى المركز السادس برصيد 5 نقاط متأثراً بالخسارة، وفي المقابل ظل الوصل في المركز السابع والأخير برصيد 3 نقاط دون أي تغيير في موقعه، مواصلاً معاناته في قاع الترتيب مع دخول الدوري مراحله المتقدمة.



بهذه النتائج ازدادت ملامح المنافسة وضوحاً، حيث يواصل الشارقة الانفراد بالقمة، فيما يتمسك شباب الأهلي بالمطاردة، ويعزز النصر والذيد حضورهما في المراكز المتقدمة، بينما تتقارب حسابات المراكز من الخامس حتى السابع، في جولة حملت الكثير من الإثارة، التي ينتظرها عشاق كرة اليد الإماراتية. رغم أن هذه الجولة الثالثة بالدور الثاني للبطولة، التي تقام بنظام تجميع النقاط، ولها نظام خاص يمنح الفرق المشاركة فرصة المنافسة على اللقب، والبقية لتحقيق أفضل النتائج والمراكز.