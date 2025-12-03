نادي الكويت يستضيف أبطال الكؤوس الخليجية فبراير المقبل



بحضور فاخر آل غاشي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة اليد، أتمّ شبيب الهاجري رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد المكلّف، إجراءات الاتفاق مع الاتحاد العربي لاستضافة نادي الكويت الكويتي منافسات البطولة العربية الخليجية للأندية أبطال الكؤوس الخليجية الـ42، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 17 فبراير المقبل.



‏وجرى في مقر الاتحاد الكويتي لكرة اليد التوقيع الرسمي على عقد الاستضافة، في خطوة تؤكد مكانة الكويت وقدرتها على احتضان الاستحقاقات الرياضية الكبرى، لاسيما وأنها تأتي بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الكويت، وتكتسب البطولة طابعاً خاصاً هذا العام بعد أن تم تحديث مسماها الرسمي لتصبح بطولة الأندية العربية الخليجية لأبطال الكؤوس الخليجية، وتعود أصول هذه البطولة إلى عام 1981 حينما انطلقت تحت مسماها القديم بإشراف الأمانة العامة الخليجية، إلا أنها الآن تُقام تحت مظلة الاتحاد العربي لكرة اليد لتعزيز مكانتها الرسمية بعد تخلي الأمانة العامة عن العمل بها.