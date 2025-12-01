الشارقة يعزز صدارته لدوري رجال اليد بالفوز على النصر



اختتمت الجولة الأولى من الدور الثاني في دوري رجال كرة اليد لموسم 2025– 2026 بمواجهات قوية حافظ من خلالها الشارقة على صدارته بعد فوزه الصعب على النصر بنتيجة 29 – 28، في مباراة اتسمت بالإثارة حتى الثواني الأخيرة، ليعزز الشارقة رصيده إلى 21 نقطة متربعاً على القمة بثبات للجولة الثالثة على التوالي.



في المواجهة الثانية، نجح شباب الأهلي في تخطي فريق الذيد بنتيجة 27 – 26 في مباراة متقاربة المستوى، ليصل إلى 18 نقطة في المركز الثاني، مواصلاً الضغط على المتصدر ومتمسكاً بحظوظه في المنافسة على اللقب بمسيرة ناجحة هذا الموسم.



على الرغم من خسارته أمام الشارقة، حافظ النصر على موقعه في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، متجاوزاً مطبات البداية، ومتقدماً بفارق الأهداف على فريق دبا الحصن الذي يمتلك الرصيد ذاته «9 نقاط» ليحتل المركز الرابع في ترتيب البطولة. وجاء الذيد في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، يليه مليحة في المركز السادس برصيد 5 نقاط، فيما واصل الوصل تذيل الترتيب في المركز السابع برصيد 3 نقاط.



تقام بطولة دوري رجال اليد بنظام تجميع النقاط عبر ثلاثة أدوار، ما يمنح الفرق السبعة المشاركة فرصة أكبر للمنافسة وتحسين مواقعها، في نسخة تُعد الأطول والأقوى خلال موسم 2025–2026 نظراً لتقارب المستويات وارتفاع شدة الصراع على الصدارة والمراكز المتقدمة.