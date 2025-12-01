لجنة الحكام في اتحاد اليد تجري الاختبارات الثانية للحكام



أجرت لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة اليد، برئاسة ياسر النقبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام، الاختبارات الثانية للياقة البدنية إضافة إلى الاختبار التحريري الثاني للحكام، وذلك يوم السبت في نادي مليحة، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى مواكبة استعدادات موسم كرة اليد 2025 / 2026 وتعزيز جاهزية قضاة الملاعب على المستويين البدني والمعرفي، تأتي هذه الاختبارات، وفق خطة معتمدة من اتحاد اللعبة، لضمان جاهزية الحكام بدنياً وفنياً بما يتوافق مع متطلبات إدارة مباريات موسم «لعبة الأقوياء». كما تهدف إلى الوقوف على مستوى استيعاب الحكام لقانون كرة اليد وآخر التعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي، والتأكد من القدرة على تطبيقها بدقة في أرض الملعب.



وقال ياسر النقبي، رئيس لجنة الحكام عقب نهاية الاختبارات: «إن العملية التحكيمية أصبحت اليوم أحد أهم عناصر نجاح كرة اليد الإماراتية، ولذلك نحرص في لجنة الحكام على تنفيذ برامج دورية للاختبارات البدنية والتحريرية، بما يضمن جاهزية حكامنا لإدارة المباريات وفق أعلى معايير الجودة والحياد».



وأضاف النقبي: «الاختبارات التي أجريت في نادي مليحة تأتي ضمن خطة شاملة نعمل عليها منذ بداية الموسم، وتهدف إلى تقييم مستوى الحكام وتحفيزهم على تطوير قدراتهم البدنية والعلمية. وقد شهدنا التزاماً كبيراً من جميع المشاركين، وهو ما يعكس رغبتهم في تمثيل الصافرة الإماراتية بالشكل الذي يليق بسمعة اللعبة».



وتابع قائلاً: «نولي اهتماماً كبيراً بتحديث المعرفة بقانون كرة اليد، خاصة بعد التعديلات الأخيرة، لأن تطبيق القانون بدقة ينعكس مباشرة على سير المباريات وعدالتها. ونحن مستمرون في دعم حكامنا بكل الوسائل لضمان جاهزيتهم للاستحقاقات القادمة». وأكد النقبي في ختام حديثه: «لدينا ثقة كبيرة في كوادرنا التحكيمية، ومع استمرار هذه البرامج، سنشهد موسماً أكثر تنافسية واحترافية في إدارة المباريات.