دبا الحصن يعمق جراح الوصل في افتتاح الدور الثاني لدوري اليد



تلقى فريق الوصل على أرضه وبين جماهيره خسارة أمام ضيفه دبا الحصن بنتيجة 26–23، في افتتاح الدور الثاني لدوري اليد ومواجهة حملت الكثير من الندية والإثارة، ونجح خلالها فريق دبا الحصن في رد اعتباره بعد خسارة مباراة الذهاب، بهذه النتيجة، تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط ليبقى في قاع الترتيب، مواصلاً معاناته منذ بداية الموسم، فيما رفع دبا الحصن رصيده إلى 9 نقاط صاعداً إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثالث، ليؤكد الفريق حضوره القوي هذا الموسم واقترابه من دائرة المنافسة.



دخل الوصل اللقاء بطموح تأكيد تفوقه في مواجهة الذهاب التي حسمها 28–27، أملاً في تحسين موقعه المتأخر في جدول الترتيب، إلا أن الفريق لم ينجح في استثمار أفضلية الأرض، لتتواصل سلسلة نتائجه السلبية.

في المقابل ظهر دبا الحصن بتركيز عالٍ ورغبة واضحة في تحقيق الفوز خارج قواعده، مستفيداً من المستويات الجيدة التي قدمها في الدور الأول، ليحقق ما أراده ويعود بالنقاط الثلاث.



على جانب آخر، لا يزال الشارقة متصدراً جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، مستفيداً من نتائجه القوية في الدور الأول، وشباب الأهلي يطارده بمركز الوصافة برصيد 15 نقطة، فيما تترقب بقية الفرق انطلاقة الدور الثاني لتصحيح المسار ورفع حدة التنافس على المراكز المتقدمة، خصوصاً مع اشتعال الصراع في مراكز الوسط.

وتستكمل مباريات الجولة غداً الأحد بإقامة مباراتين تجمع الأولى الذيد مع شباب الأهلي، والمباراة الثانية يستقبل فريق النصر نظيره فريق الشارقة.