الشارقة وشباب الأهلي في نهائي كأس السوبر لكرة اليد غداً



يلتقي فريقا الشارقة وشباب الأهلي في نهائي كأس السوبر الإماراتي لكرة اليد، في صالة نادي النصر بدبي، الساعة 7:15 مساء غد الخميس. ويعد فريق الشارقة صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطولة السوبر، وذلك بواقع 6 مرات، بينما فاز شباب الأهلي باللقب مرة واحدة «الموسم الماضي 2024-2025». وأعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد عن اختيار طاقم التحكيم الدولي المونتنيغري رازناتوفيتش، وإيفان بافيسيفيتش لإدارة المباراة، وذلك بترشيح من الاتحاد الدولي للعبة.



يدخل فريق الشارقة المباراة بطموحات كبيرة، مدعوماً بفوزه بلقب كأس الوطن المؤجلة عن الموسم الماضي بعد انتصاره على شباب الأهلي 32-28. ويأمل الفريق في مواصلة بدايته القوية تحت قيادة مدربه الجديد، البرازيلي ماركوس، الذي تولى المهمة الفنية أخيراً ضمن خطة النادي للإعداد للموسم المحلي والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في مصر خلال ديسمبر المقبل.

ويعتمد ماركوس على توليفة قوية تضم المحترف التونسي مصباح الصانعي، والمصري محمود فايز «من مواليد الدولة»، إلى جانب نخبة من اللاعبين المواطنين البارزين: أحمد هلال، طارق حسن، فراس محمد، والحارس محمد إسماعيل.



من جانبه، أكمل شباب الأهلي استعداداته بقيادة مدربه التونسي وليد بن عمر، الذي أعرب عن ثقته في قدرة فريقه على تقديم أداء قوي وتحقيق اللقب للموسم الثاني توالياً. وركز الجهاز الفني للفريق على تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق من خلال معسكر داخلي مكثف انطلق منذ بداية أغسطس.



ويعتمد «الفرسان» على الثنائي الأجنبي البرازيلي أكاسيو مرقص، والجزائري زهير نايم، إلى جانب لاعبين محليين متميزين، مثل عيسى البناي، مرزوق جمعة، الحارس عبدالرحمن خميس، وعدد من العناصر الشابة الواعدة.

وتُعد بطولة السوبر الإماراتي من أبرز المحطات التي تفتتح بها أجندة الموسم، حيث تُمنح للفائز بطاقة التأهل إلى النسخة القادمة من «السوبر الإماراتي البحريني»، وشهدت النسخ الثماني الماضية تتويج الجزيرة بلقب النسخة الأولى موسم 2016/ 2017، ثم سيطرة مطلقة للشارقة على ست نسخ متتالية، قبل أن يكسر شباب الأهلي هذه الهيمنة في النسخة الماضية.