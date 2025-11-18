منتخب الإمارات لكرة اليد يتأهل إلى نصف نهائي ألعاب التضامن



تأهل منتخب الإمارات لكرة اليد إلى نصف نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حالياً بالعاصمة السعودية الرياض، بعد فوزه أمس على منتخب إيران 28-25 في ختام مرحلة المجموعات من المنافسات.

ويواصل منتخبنا استعداداته للمواجهة المقبلة في دور نصف النهائي مع متصدر المجموعة الثانية والتي يتحدد طرفها بختام الدور الأول للبطولة مساء اليوم، واضعاً نصب عينيه هدف الوصول إلى الأدوار النهائية ومواصلة حضوره القوي في البطولة.



ودخل المنتخب المباراة بطموح استعادة التوازن بعد خسارته في الجولة السابقة أمام المنتخب القطري، بنتيجة 24-41، ونجح اللاعبون في تقديم مستوى مميز أثمر تسجيل الانتصار الثاني لهم في البطولة، بعد الفوز الافتتاحي العريض على منتخب المالديف بنتيجة 53-10.

وقدم منتخب الإمارات عرضاً متكاملاً في الجانبين الهجومي والدفاعي، حيث أحسن استثمار الفرص، وفرض سيطرته على معظم فترات اللقاء، وقلب موازين القوى لصالحة وخصوصاً نتيجة الشوط الأول التي جاءت لصالح المنتخب الإيراني 10-13 مؤكداً رغبة لاعبيه في المنافسة بقوة على إحدى بطاقات التأهل.



بهذا الفوز، يرفع «أبيض اليد» رصيده إلى 4 نقاط، وبالمركز الثاني عقب المتصدر المنتخب القطري 6 نقاط، ليحجز مقعده في الدور الثاني بثقة واقتدار، ويأمل الجهاز الفني أن يواصل اللاعبون نسقهم التصاعدي في الأداء، خصوصاً بعد إثبات قدرتهم على الرد بقوة عقب كبوة المباراة السابقة.

وأشاد الجهازان الفني والإداري بروح اللاعبين وانضباطهم في المباراة، مؤكدين أن الانتصار الثاني جاء نتيجة العمل الجماعي والالتزام التكتيكي، إضافة إلى رغبة اللاعبين في تمثيل الإمارات بأفضل صورة في هذا المحفل الرياضي.