الأهلي بطل السوبر المصري لليد في العين



تُوّج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي المصري بلقب كأس السوبر المصري لكرة اليد 2025 بعد فوزه على فريق سموحة بنتيجة 26-22 في النهائي الذي احتضنته مدينة العين، ليحرز الفريق لقبه الثالث على التوالي في تاريخ البطولة. وجاءت البطولة هذا العام في نسختها الثانية بالإمارات بعد أن استضافت إمارة الفجيرة النسخة الأولى الموسم الماضي، ما يعكس النجاحات المشتركة في تنظيم هذا الحدث. وقررت اللجنة المنظمة تأجيل النهائي إلى 14 نوفمبر بدلاً من 12 نوفمبر لضمان تكافؤ الفرص واستعداد الفريقين بالشكل الأمثل.



دخل الأهلي اللقاء بقوة وتمكن من إنهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة 12-10 على صالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين، التي استوعبت أكثر من 2000 مشجع، وحافظ الفريق الأحمر على تقدمه في الشوط الثاني بفضل خبرة لاعبيه وتماسكه الدفاعي، ليحسم اللقب بفارق أربع نقاط.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من إسماعيل سالم، وعلي جعفر حكمي ساحة، بينما تولى محمد ناصر دور المراقب والمسجل، وشارك عبدالله خميس كمراقب ميقاتي، ما أظهر مستوى تحكيمياً مميزاً أسهم في خروج النهائي بصورة مشرفة.



تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه الواضح على سبورتنج بنتيجة 29-22 في نصف النهائي الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، أما سموحة فحجز بطاقته للنهائي بفوز مثير على الزمالك بنتيجة 29-28. ونجح الأهلي في حصد اللقب بعد السيطرة علي بطولة أفريقيا التي أقيمت أخيراً في المغرب.



إقامة كأس السوبر في العين هذا العام، بعد الفجيرة في النسخة السابقة، تأتي ضمن إطار اتفاق التعاون بين الشركة المتحدة للرياضة والاتحادين المصري والإماراتي لكرة اليد، الذي يهدف إلى دعم اللعبة وتطويرها وتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين الشقيقين.

كما شهدت البطولة تنظيماً متميزاً من الشركة المتحدة، وتغطية إعلامية واسعة عبر شاشة قنوات أون سبورت، ما أضفى على الحدث زخماً إضافياً ورسّخ نجاح النسخة الثانية في الإمارات.