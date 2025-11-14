منتخبنا لليد يهزم منتخب المالديف في «التضامن الإسلامي»



دشن منتخبنا الوطني لكرة اليد في منافسات كرة اليد ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في مدينة الرياض السعودية بفوز عريض على نظيرة المنتخب المالديفي بنتيجة 53/ 10، حيث يلعب منتخبنا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر وإيران، وسيلتقي منتخبنا في مباراته الثانية يوم الأحد مع نظيره المنتخب القطري ويختتم مشواره في الدور الأول بمباراته الثالثة في 18 نوفمبر الجاري بلقاء المنتخب الإيراني.



لم يجد منتخبنا صعوبة في مباراته الأولى أمام المنتخب المالديفي حيث قدم أداء مميزاً، إذ كانت له السيطرة على مجريات المباراة لعباً وتهديفاً، ما أوصله إلى النهاية السعيدة بتجاوز ضربة البداية بنجاح، ومنحه الدافع الإيجابي لمواصلة مسيرته الناجحة والمنتظرة في هذا المحل الكبير.



يرأس البعثة إبراهيم الحمادي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات، في حين يتولى القيادة الفنية خالد أحمد البلوشي مدرباً، ويعاونه طارق البلوشي مساعداً، وعمرو وليد مدرباً لحراس المرمى، إلى جانب فيصل داوود إدارياً، وتامر عبداللطيف اختصاصياً للعلاج الطبيعي، وتضم قائمة المنتخب 16 لاعباً هم: إبراهيم محمد، عبدالرحمن خميس، سالم خلفان، عبدالله عوض، طارق حسن، محمود فايز، مروان يوسف، مرزوق أحمد، مبارك عبدالله، محمد عفيفي، أحمد عبدالله، عبدالله خميس، غانم عمر، سيف علي، راشد سعيد، وسعيد خلفان.