البرازيلي ماركوس تاتا مدرباً ليد الشارقة



أعلن نادي الشارقة تعاقده رسمياً مع المدير الفني للمنتخب البرازيلي ماركوس ريكاردو دي أوليفيرا «تاتا»، لقيادة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، وذلك خلفاً للجزائري سفيان حيواني، ويمتلك المدرب الجديد سيرة ذاتية ممتازة وخبرات متنوعة مع أندية في أمريكا الجنوبية ومنطقة الخليج العربي.

وقال محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية: «نسعى دائماً للتطوير من خلال دراسة احتياجات الفريق، من أجل الحفاظ على نسق تفوق النادي في كرة اليد، خصوصاً أننا مُقبلون على تحديات كبيرة الموسم المقبل، والذي يشهد مشاركة الشارقة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» 2025 بالقاهرة، ممثلاً عن القارة الأسيوية بصفته الفائز ببطولة الأندية الآسيوية الأبطال لكرة اليد الـ27، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة نوفمبر الماضي».

وأوضح محمد الحصان، «البرازيلي ماركوس تاتا من الأسماء البارزة في عالم كرة اليد، عقب قيادته لمنتخب البرازيل في كأس العالم النسخة الأخيرة، والحصول على المركز السابع، كما سبق له العمل مع أندية مُختلفة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» منذ 2013 وحتى 2022.

يُذكر أن البرازيلي ماركوس تاتا مدرب الشارقة الجديد سبق له قيادة فريق الكويت الكويتي موسم 2022 - 2023، محققاً معه العديد من الألقاب، الدوري والكأس وكأس الخليج. كما درب نادي «مٌضر السعودي» موسم 2024.