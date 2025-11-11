شباب الوصل يعتلي قمة دوري اليد بالعلامة الكاملة



حافظ فريق شباب كرة اليد بنادي الوصل على صدارته لدوري شباب اليد للأسبوع الثالث على التوالي، بعيداً عن باقي الفرق التسعة المشاركة بمسابقات فئة الشباب تحت 18 سنة، بتربعه على قمة دوري شباب اليد بـ15 نقطة مثلت العلامة الكاملة عقب فوزه على فريق الذيد بنتيجة 46-31، ليحل فريق الذيد بالمركز الثامن ويتوقف رصيده عند النقطة الثالثة، جاء ذلك بختام الجولة الخامسة بدوري رجال اليد.



وحل فريق كلباء بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط عقب فوزه على فريق مليحة 35-34، والشارقة ثالثاً برصيد 9 نقاط عقب فوزه على البطائح 52-28، وبفارق الأهداف حل فريق النصر رابعاً عقب فوزه على شباب الأهلي 50-37، ليتوقف رصيد شباب الأهلي عند النقطة الثامنة وبالمركز الخامس عقب خسارته أمام فريق النصر 37-50، وحل فريق مليحة بالمركز السادس برصيد 6 نقاط بعد خسارته من اتحاد كلباء 34-35، وفريق البطائح وفريق الذيد سابعاً وثامناً بعد أن تساويا برصيدهما 3 نقاط لكل منهما، وبالمركز التاسع والأخير وبدون رصيد لفريق دبا الحصن الذي غاب عن الجولة.



تقام البطولة بنظام الدوري من دورين «ذهاب وإياب»، وبنظام تجميع النقاط للدورين الأول والثاني، وتلعب المباريات بنظام حسم النتيجة «لا يوجد تعادل»، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين يتم حسم النتيجة بالرميات الترجيحية، وبعد حسم النتيجة يمنح الفريق الفائز 3 نقاط، وصفر نقاط للخاسر، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين يتم الاحتكام مباشرة إلى رميات الجزاء الترجيحية: ويحصل الفائز على نقطتين والخاسر على نقطة واحدة.