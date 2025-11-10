«أبيض اليد» يغادر إلى الرياض للمشاركة في «التضامن الإسلامي»



تغادر بعثة منتخبنا الوطني للرجال لكرة اليد غداً الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي، حيث يلعب منتخبنا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر وإيران والمالديف.

ويدشن «أبيض اليد» مشواره في البطولة بمواجهة منتخب المالديف، يوم الجمعة المقبل، على أن يلتقي في المباراة الثانية مع منتخب قطر الأحد المقبل، ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة منتخب إيران 18 نوفمبر الجاري.

يرأس البعثة إبراهيم الحمادي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات، فيما يتولى القيادة الفنية خالد أحمد البلوشي مدرباً، ويعاونه طارق البلوشي مساعداً، وعمرو وليد مدرباً لحراس المرمى، إلى جانب فيصل داوود إدارياً، وتامر عبداللطيف اختصاصياً للعلاج الطبيعي. وتضم قائمة المنتخب 16 لاعباً، هم: إبراهيم محمد، عبدالرحمن خميس، سالم خلفان، عبدالله عوض، طارق حسن، محمود فايز، مروان يوسف، مرزوق أحمد، مبارك عبدالله، محمد عفيفي، أحمد عبدالله، عبدالله خميس، غانم عمر، سيف علي، راشد سعيد، وسعيد خلفان، ويأمل المنتخب في تقديم مستويات إيجابية خلال مشاركته، وتعزيز حضوره في المنافسات الإقليمية عبر تحقيق نتائج مشرفة.



قال إبراهيم الحمادي، رئيس البعثة: نشارك في البطولة بهدف الاحتكاك والجاهزية، فهي تعد خطوة أولى في برنامج الإعداد للبطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والتي تستضيفها دولة الكويت في يناير المقبل، ونحرص على منح اللاعبين فرصة خوض مباريات قوية أمام منتخبات تمتلك خبرات مختلفة، من أجل رفع مستوى الانسجام وتطوير عناصر الأداء قبل الاستحقاق القاري الأهم، وثقتنا كبيرة بالجهاز الفني واللاعبين في تقديم صورة مشرفة، والعمل على بناء منتخب قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات كرة اليد الإماراتية.