مجلس إدارة اتحاد اليد يزور ناديي دبا الحصن والذيد



قام مجلس إدارة اتحاد اليد بزيارة ميدانية إلى ناديي دبا الحصن والذيد وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية التي تشمل جميع الأندية الأعضاء في إطار مبادرة «شركاء أسرة كرة اليد في صناعة النجاح وتحقيق الأهداف» التي أطلقها مجلس إدارة الاتحاد. وترأس الوفد المهندس سعود إبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ورافقه محمد حسن السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد الحمادي الأمين العام المساعد رئيس لجنة المدربين، ورحمة غالب المنصوري رئيس اللجنة القانونية.

وكان في استقبال وفد الاتحاد الدكتور محمد أحمد المطوع رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، فيما استقبله في نادي الذيد سالم محمد هويدن الكتبي رئيس مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء.



وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد والأندية، واستعراض الخطط التطويرية للعبة كرة اليد بما يسهم في دعم المنظومة الرياضية، وتحقيق الأهداف المشتركة في ضوء الخطة الاستراتيجية للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس سعود إبراهيم صالح رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد أن هذه الزيارات تأتي ضمن منهجية واضحة تعمل على تعزيز جسور التواصل المباشر مع الأندية، باعتبارها الركيزة الأساسية للنهوض باللعبة.

وأضاف رئيس الاتحاد: نُدرك تماماً أن تطوير كرة اليد يبدأ من الأندية، فهي المصنع الحقيقي للمواهب، والبيئة التي تُبنى فيها الفرق والمنتخبات، ونحن في مجلس إدارة الاتحاد نعمل بروح الشراكة والاستدامة، وليس بقرارات مركزية منفردة، هدفنا أن نكون فريق عمل واحداً، نخطط معاً وننجح معاً، لأن نجاح أي نادٍ هو نجاح لكرة اليد الإماراتية ككل، وبالتكامل والعمل المشترك، سنصل إلى مستقبل يليق بالطموح، ويجعل كرة اليد الإماراتية في المكان الذي تستحقه.



وتابع قائلاً: المرحلة المقبلة ستشهد برامج تطويرية فنية وإدارية تستند إلى خطط عمل واضحة، تشمل دعم المدربين، وتطوير الفئات العمرية، وزيادة مسابقات القاعدة، والاستثمار في الكوادر الوطنية، نريد أن نبني مشروعاً طويل الأمد يضمن لنا حضوراً قوياً في المنافسات الإقليمية والقارية في المستقبل.