الشارقة يواجه الكويت في «آسيوية اليد لأبطال الدوري» غداً

يفتتح فريق كرة اليد بنادي الشارقة مشواره في الدور التمهيدي في البطولة الآسيوية الـ 27 للأندية أبطال الدوري، غداً بمواجهة فريق الكويت الكويتي في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من 12 إلى 23 من الشهر ذاته، ويخوض مباراته الثانية أمام الريان القطري 14 نوفمبر الجاري، ويختتم مشواره في الدور التمهيدي بلقاء الشباب البحريني في الـ 16 من الشهر ذاته.

وكان الفريق قد اختتم معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في قطر خلال الفترة من 3 إلى 11 نوفمبر الجاري، استعداداً للمشاركة في البطولة.

من جهته، أكد محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، أن المعسكر حقق أهدافه الفنية والمعنوية المطلوبة، وذلك من خلال التدريبات الصباحية والمسائية وخوض مباراتين وديتين مع نادي قطر الرياضي ونادي الشمال القطري، مما منح الفرصة للجهاز الفني بالوقوف على جاهزية كافة العناصر، بمن فيهم الثلاثي المحترف المنضم حديثاً مع الفريق قبل انطلاق المنافسات، موضحاً، أن الفريق سيسعى جاهداً لتمثيل مشرف للدولة واللعبة فيها بهذا المحفل الآسيوي.

يذكر أن «آسيوية الأندية الـ 27 لكرة اليد» يتنافس فيها 9 أندية مقسمة على مجموعتين، ويتواجد الشارقة في المجموعة الأولى، التي تضم الريان القطري، والكويت الكويتي، والشباب البحريني، بينما يلعب في المجموعة الثانية أندية، الدحيل القطري، والخليج السعودي، وكاظمة الكويتي، وأهلي سداب العماني، ومس كرمان الإيراني.