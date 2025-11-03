الشارقة يواجه شباب الأهلي في كأس سوبر اليد 27 نوفمبر



حددت لجنة المسابقات برئاسة يوسف العامري في اتحاد الإمارات لكرة اليد، الخميس الموافق 27 نوفمبر الجاري، موعداً لإقامة مباراة كأس السوبر الإماراتي لكرة اليد بين فريقي نادي الشارقة وشباب الأهلي بدبي، والتي تتزامن مع الاحتفالات باليوم الذهبي لاتحاد الإمارات لكرة اليد.



وتعد هذه النسخة التاسعة، حيث فاز الجزيرة بالنسخة الأولى بالموسم 2016 - 2017، ومن ثم سيطر الشارقة على لقب البطولة على مدار 7 مواسم، إلى أن كسر فريق شباب الأهلي احتكار فريق الشارقة للمسابقة بفوزه بلقب الموسم الماضي بالموسم 2024 - 2025 على الشارقة 22/21، ولم تُقَم البطولة بالموسم 2020 - 2021.



وتعد البطولة ثاني مسابقات الموسم الحالي، ويُمنح الفريق الفائز بالمباراة تمثيل الدولة في النسخة السادسة من السوبر الإماراتي البحريني والذي يجمع بطلي مسابقة السوبر في كلا البلدين.