نبيل عاشور: «تقنية الفار» نجحت بامتياز في ملاعب اليد

شهدت الدورة المجمعة الثانية لنهائي دوري أقوياء اليد، تطبيق تقنية الفار خلال المباريات، وهي المرة الثالثة التي تطبق هذه التقنية في ملاعب اليد بالتعاون بين الاتحاد وقنوات دبي الرياضية والشارقة، وسبق أن تم تطبيق الفار في كأس السوبر الإماراتي السعودي بين شباب الأهلي والخليج، والدورة المجمعة الأولى بصالة نادي الشارقة الرياضي.

ووجه الدكتور نبيل محمد بن عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد الشكر إلى إدارة قنوات دبي الرياضية والشارقة الرياضية على التعاون المثمر في تطبيق تقنية الفار، الذي كان له الأثر الأكبر في حسم العديد من القرارات التحكيمية، وهي التجربة التي تطبق لأول مرة هذا الموسم في ملاعب اليد ونجحت بامتياز.

كما وجه رئيس الاتحاد الشكر إلى جميع الحكام المحليين وأيضاً أطقم التحكيم الدولية التي أدارت المباريات، وإلى الأندية على تعاونهم مع الاتحاد، وقال: «تقنية الفار كانت الحل لمنع الاعتراض على قرارات الحكام والدخول في جدل وخرجت جميع المباريات دون أية اعتراضات من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية خلال مباريات الدورتين المجمعتين الأولى والثانية.

والأهم أن الموسم خرج بشكل مميز كما خططنا له، والمباراة الأخيرة بين شباب الأهلي والشارقة كانت قمة في الأداء الفني العالي، لحسم لقب الدوري وهذا المستوى يعود بالنفع على منتخباتنا الوطنية.

إيجابية

وأضاف أن طاقم التحكيم الدولي المقدوني المكون من الحكمين، نيناد نيكولوفيسكي، وإسماعيليج ميتالاري أدار مباراة شباب الأهلي والشارقة ولجأ الطاقم إلى تقنية الفار في عدة حالات وكانت جميع القرارات صحيحة، وهو ما كان له صدى إيجابي في التعامل مع مثل هذه المباريات الحاسمة، وتابع:

«ختام دوري الرجال كان مميزاً ويليق بنهاية الموسم، سواء على مستوى التنظيم أو النواحي الفنية ونتوجه بالشكر إلى كل الأندية على جهودها مع الاتحاد للوصول باللعبة لهذا المستوى، خاصة أن الأندية هي الشريك الاستراتيجي للاتحاد وعليها الدور الأكبر في تجهيز اللاعبين للمنتخبات الوطنية».