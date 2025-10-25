فوز الشارقة ودبا الحصن في الجولة السابعة من دوري اليد



واصل فريق الشارقة أداءه القوي واحتفاظه بصدارة دوري رجال اليد للموسم الرياضي 2025–2026، بعد فوزه المستحق على الذيد بنتيجة 35–28، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة متربعاً على القمة دون هزيمة، في حين بقي الذيد عند 7 نقاط في المركز الرابع رغم تحسنه في الأداء خلال اللقاء بالبطولة التي يخوضها للمرة الأولى كضيف جديد على اللعبة والمسابقة.

وفي قمة أخرى من قمم الجولة تمكن شباب الأهلي من تجاوز عقبة الوصل بنتيجة 26–19، ليعزز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، مواصلاً مطاردته للمتصدر الشارقة، بينما تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط بعد خساراته في جميع الجولات التي لعبها ليبقى في القاع.



وفي المباراة الثالثة حصد دبا الحصن فوزاً مهماً على مليحة بنتيجة 21–18، رافعاً رصيده إلى 6 نقطة في المركز الخامس، بينما تراجع فريق مليحة للمركز السادس برصيد 5 نقاط، في منتصف الترتيب بعد أداء متقلب خلال الجولات الأخيرة، واستمر النصر في المركز الثالث برصيد 9 نقاط رغم غيابه عن الجولة.

ومع ختام الجولة السابعة يواصل الشارقة صدارته بفارق مريح عن منافسيه، يليه شباب الأهلي وصيفاً، فيما تتزاحم بقية الفرق في سباق تحسين المراكز قبل ختام الدور الأول من البطولة، وسط توقعات بمزيد من الندية والإثارة في الجولات المقبلة لكل الفرق.