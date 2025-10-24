3 مواجهات في افتتاحية الجولة السابعة بدوري رجال اليد



تدخل بطولة دوري رجال اليد، غداً السبت، محطة الحسم في الجولة السابعة، التي تسبق ختام الدور الأول من البطولة التي تقام بنظام ثلاثة أدوار، وتشهد ثلاث مواجهات قوية تسعى فيها الفرق إلى تأكيد حضورها وتحسين مواقعها على سلم الترتيب، ما بين فرق تبحث عن الثبات في القمة وأخرى تطمح للهروب من ذيل الجدول، كما تشهد الجولة غياب فريق النصر الثالث برصيد 9 نقاط، في راحة إجبارية.



في المباراة الأولى، يستضيف الشارقة متصدر الترتيب برصيد 15 نقطة نظيره الذيد صاحب المركز الرابع بـ7 نقاط، في مواجهة تحمل شعار التمسك بالصدارة للشارقة، واختبار الطموح لفريق الذيد الذي يسعى لتأكيد تطوره ومزاحمة الكبار. يدخل الشارقة اللقاء بمعنويات عالية بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية، فيما يأمل الذيد في تحقيق مفاجأة تعيد خلط الأوراق في جدول المنافسة.



في الثانية، على أرضه في زعبيل، يستضيف الوصل السابع والأخير برصيد 3 نقاط فريق شباب الأهلي الوصيف بـ13 نقطة، في مباراة تجمع بين طموح التعويض ورغبة الضغط على مطارد المتصدر. يدرك الوصل أهمية اللقاء للخروج من المراكز المتأخرة، فيما يدخل شباب الأهلي المباراة وهو عازم على انتزاع النقاط الكاملة لمواصلة ملاحقة الشارقة على القمة.



وفي اللقاء الثالث، يحل دبا الحصن السادس بـ3 نقاط ضيفاً على مليحة الخامس بـ5 نقاط، في لقاء متكافئ يسعى فيه الطرفان إلى استعادة التوازن قبل الدخول في الدور الثاني من البطولة، ويأمل مليحة في استثمار عامل الأرض للابتعاد عن مناطق الخطر، فيما يدخل دبا الحصن اللقاء بحثاً عن فوز يعيد إليه الثقة ويقربه من وسط الترتيب.



تكتسب الجولة السابعة أهمية خاصة كونها تشكل البروفة الأخيرة قبل ختام الدور الأول، إذ ستكشف نتائجها ملامح المنافسة على اللقب واتجاهات الصراع في بقية الأدوار. فالشارقة يسعى لتأكيد زعامته وقطع خطوة جديدة نحو الحفاظ على اللقب، فيما يتمسك شباب الأهلي بالأمل في ملاحقة المتصدر وتقليص الفارق، في حين تتصارع بقية الفرق على تحسين مواقعها وتفادي الدخول في دوامة الحسابات المعقدة مع انطلاق الدورين الثاني والثالث من البطولة، ما يجعل جولة السبت أشبه بـ«مفترق طرق» لجميع الفرق في سباق دوري رجال اليد لهذا الموسم.