منتخب الإمارات لشباب اليد يتخطى نظيره الكازاخستاني في الألعاب الآسيوية



حقق منتخب الإمارات للشباب لكرة اليد فوزاً مستحقاً على نظيره الكازاخستاني بنتيجة 35 – 27، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، المقامة حالياً في مملكة البحرين.



وسيخوض منتخبنا مباراته المقبلة الخميس أمام شقيقه الكويتي في ثالث جولات المجموعة الثانية، في مواجهة خليجية منتظرة يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته وتعزيز حظوظه في بلوغ الأدوار النهائية.



وسيلتقي منتخبنا مع المنتخب الإيراني يوم الجمعة، وينهي مشواره بالدور الأول بلقاء المنتخب التايلاندي يوم الأحد المقبل.



ويطمح منتخبنا لتحقيق نتائج إيجابية تضمن له المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار المتقدمة.