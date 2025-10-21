الشارقة يحسم كلاسيكو اليد ويتصدر الدوري بالفوز على شباب الأهلي



نجح فريق الشارقة لكرة اليد في فض الاشتباك على صدارة دوري الرجال، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً على نظيره شباب الأهلي بنتيجة 33-27، في ختام لقاء القمة الجماهيري الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الثالث للمسابقة، على صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي في بدبي.

بهذا الفوز، انفرد الشارقة بصدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 12 نقطة في المركز الثاني، في واحدة من أبرز مباريات الدوري حتى الآن، والتي أكدت تفوق «الملك» في المواجهات الكبرى، كما أكدت أن كلاسيكو اليد الإماراتية بين الشارقة وشباب الأهلي يظل الحدث الأبرز في أجندة اللعبة، بما يحمله من ندية ومنافسة فنية عالية المستوى.



قاد المباراة طاقم تحكيم متميز مكون من الحكمين الدوليين البحرينيين حسين الموت وسمير مدهون، وأدار الطاولة كل من محمد جمعة وعلي جعفر، بينما تولى الدولي عمر الزبير مهمة المراقب الفني.

وشهد اللقاء حضوراً بارزاً من الشخصيات الرياضية، تقدمهم عبدالسلام ربيع الأمين العام لاتحاد اليد، وياسر النقبي وإبراهيم الحمادي، ورحمة غالب، والدكتورة منى الرئيسي من اتحاد اللعبة، إضافة إلى خميس السويدي من نادي شباب الأهلي، ومحمد عبيد الحصان وجاسم محمد من نادي الشارقة.



جاءت المباراة قوية وسريعة منذ بدايتها، حيث تبادل الفريقان التقدم في الدقائق الأولى، قبل أن يتمكن الشارقة من بسط سيطرته تدريجياً وينهي الشوط الأول لصالحه 15/ 12 وبفضل خبرة لاعبيه وتناغمهم داخل الملعب، إلى جانب تألق الحارس محمد إسماعيل الذي تصدى لعدة كرات حاسمة، ساهمت في توسيع الفارق في الشوط الثاني لينهي المباراة المثيرة لصالحه 33/ 27.

واعتمد مدرب الشارقة ماركوس ريكاردو «تاتا» على الأسلوب البرازيلي القائم على الضغط العالي والاختراق السريع، فيما حاول مدرب شباب الأهلي وليد بن عمر تعديل النتيجة من خلال التغييرات التكتيكية، لكن الكفة مالت في النهاية لصالح الضيوف.