كما انفردت «البيان» بتوزيع الحقائب الإدارية لاتحاد اليد.. السويدي نائباً والمحيربي أميناً عاماً



دشن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد الجديد، برئاسة المهندس سعود إبراهيم صالح، أعماله في الدورة الانتخابية الجديدة، بعقد الاجتماع الأول بمقر فندق بارسبلو الجداف في دبي، بحضور جميع الأعضاء، حيث تم خلاله توزيع الحقائب الإدارية واعتماد تشكيل اللجان الرئيسية، كما انفردت به «البيان» قبل عدة أيام.

وأسفر الاجتماع عن تعيين محمد حسن السويدي نائباً لرئيس الاتحاد، وعبدالسلام ربيع المحيربي أميناً عاماً، فيما تولى محمد علي الحمادي منصب الأمين العام المساعد ورئاسة لجنة المدربين، ويتولى يوسف سعيد العامري رئاسة لجنة المسابقات، وإبراهيم سالم الحمادي رئاسة لجنة المنتخبات، وياسر علاي النقبي رئاسة لجنة الحكام، ورحمة غالب المنصوري رئاسة اللجنة القانونية، في حين ترأست الدكتورة منى إبراهيم الرئيسي اللجنتين الإعلامية والاتصال المؤسسي، ولجنة التسويق والاستثمار، على أن يتم استكمال تشكيل أعضاء اللجان في الاجتماع المقبل.



واستعرض المجلس خلال الاجتماع خطة المنتخبات الوطنية للفترة المقبلة، ومنها مشاركة منتخب الشباب في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين، إلى جانب المشاركة في النسخة السادسة من ألعاب التضامن الإسلامي المقررة في السعودية من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل، كما تم التطرق إلى برامج مسابقات الرجال والمراحل السنية، بحضور المهندس عاصم السعدني الخبير الفني بالاتحاد.

كان المهندس سعود صالح قد اختار الثلاثي عبدالسلام ربيع المحيربي ويوسف سعيد العامري والدكتورة منى إبراهيم الرئيسي للانضمام إلى مجلس الإدارة بالتعيين، ليكتمل النصاب القانوني للاتحاد بتسعة أعضاء.



وأكد رئيس الاتحاد أن توزيع الحقائب الإدارية جاء وفق التفاهم والتكامل بين عناصر المجلس، التي تجمع بين الخبرة وروح الشباب، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين الاتحاد والأندية الأعضاء باعتبارها الشريك الاستراتيجي في تطوير اللعبة، وأيضاً المجالس الرياضية، موجهاً الشكر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية على الدعم الذي تحظى به رياضة الإمارات ومنها كرة اليد.

وشدد المهندس سعود صالح على أن التركيز سيكون على توسيع قاعدة اللعبة ورفع مستوى المنتخبات الوطنية، وتأهيل الكوادر الوطنية من حكام ومدربين وإداريين، مع تعزيز مفاهيم الاستدامة والحوكمة، وضمان موارد مالية مستقرة عبر الرعايات والشراكات، بهدف تنفيذ خطط المنتخبات الوطنية.

واختتم قائلاً: «نعمل خلال هذه الدورة على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تأهل أحد منتخباتنا إلى كأس العالم، سواء في فئة الناشئين أو الشباب أو الرجال، وسنعمل على دعم أهدافنا من كافة النواحي».