قمة بين شباب الأهلي والشارقة لحسم صدارة دوري اليد غداً



تشهد صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي في النهدة بدبي، في السابعة مساء غد الثلاثاء، مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريقي شباب الأهلي والشارقة في كلاسيكو قمة دوري رجال اليد، وتشكل اختباراً حقيقياً لقوة الفريقين في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة للمسابقة، وتحظى المباراة باهتمام كبير من مسؤولي الناديين وجماهير اللعبة، إذ تمثل صراعاً تقليدياً بين قطبي اليد الإماراتية، لما يحمله من ندية وإثارة فنية عالية.

يدخل الفريقان المواجهة برصيد 12 نقطة لكل منهما، بعد أن اختتما الجولة السادسة التي أقيمت السبت الماضي بتحقيق العلامة الكاملة بفوز الشارقة على الوصل 36/ 24 وفوز شباب الأهلي على مليحة 24/ 23، ما يجعل من لقاء الغد مفترق طرق نحو الانفراد بصدارة الترتيب.



ويطمح شباب الأهلي إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط اللقاء وتعزيز موقعه في القمة، في حين يسعى الشارقة إلى تأكيد تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة ومواصلة مشواره بثبات نحو الدفاع عن لقبه.

ومن المنتظر أن تحمل المواجهة الكثير من الجوانب التكتيكية بين المدربين بالمدرسة البرازيلية لمدرب الشارقة ماركوس ريكاردو «تاتا» والإسبانية لمدرب شباب الأهلي وليد بن عمر في ظل امتلاك الفريقين لنخبة من أبرز لاعبي الدولة وعدد من العناصر الدولية، ما يضمن مستوىً فنياً مرتفعاً يليق باسم وتاريخ الناديين الكبيرين.