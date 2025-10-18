شباب اليد يستعد لمواجهة الصين في ألعاب آسيا



أجرى منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب، مساء اليوم السبت، مرانه الأول في العاصمة البحرينية المنامة، عقب وصول البعثة استعداداً للمشاركة في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، وتشارك فيها الإمارات بـ19 رياضة مختلفة.



ويستهل منتخبنا مشواره في منافسات كرة اليد، غداً الأحد، بمواجهة قوية أمام نظيره الصيني ضمن مباريات المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات الكويت وإيران وتايلاند وكازاخستان، حيث يسعى المنتخب لتحقيق بداية إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشوار البطولة.

تضم قائمة منتخبنا 18 لاعباً، هم: مسعود أحمد، عبدالرحمن أحمد، محمد حسن، حمد طارق، خالد ربيع، عبدالله علي، موسى جمعة، إبراهيم شامي، الحسن علي، الحسين علي، سعيد عبدالواحد، سعيد خالد، زايد علي، علي حسن، عمر خالد، علي عبدالله، محمد سيف، وعبدالرحمن محمد.



من جهته، أشاد خالد أحمد، مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب، بروح اللاعبين وانضباطهم خلال الحصص التدريبية الأولى، مؤكداً أن المنتخب في جاهزية فنية وبدنية عالية لخوض غمار المنافسة. وأضاف: استعداداتنا للبطولة كانت جيدة، واللاعبون يتمتعون بمعنويات مرتفعة وتركيز كبير، ركزنا خلال الأيام الماضية على تحسين التنظيم الدفاعي وتعزيز الفعالية الهجومية، واليوم نعمل على ضبط بعض التفاصيل الفنية الأخيرة قبل مواجهة المنتخب الصيني. ثقتنا كبيرة بلاعبينا، ونسعى لتقديم أداء مشرف يليق بسمعة كرة اليد الإماراتية، ونأمل أن نكون عند حسن الظن ونحقق نتيجة إيجابية في اللقاء الافتتاحي.

واختتم مدرب المنتخب بالتأكيد على أهمية استثمار مثل هذه البطولات القارية في صقل مهارات اللاعبين الشباب ومنحهم خبرة احتكاك عالية مع مدارس آسيوية متنوعة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل الدولة في المحافل الكبرى مستقبلاً.