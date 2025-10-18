صراع القمة يشتعل بين الشارقة وشباب الأهلي في دوري رجال اليد



اختتمت مساء اليوم السبت منافسات الجولة السادسة من دوري رجال كرة اليد، التي أقيمت على صالات الشارقة والنصر وشباب الأهلي، وشهدت 3 مواجهات مثيرة أكدت جاهزية الفرق ورغبتها في تحسين مواقعها على سلم الترتيب، وسط استمرار الصراع المثير بين الشارقة وشباب الأهلي على صدارة البطولة وبالرصيد نفسه لكل منهما 12 نقطة مع ختام الجولة السادسة، بينما يتربص النصر والذيد خلفهما بانتظار تعثر أحد القطبين الكبيرين.

في المقابل تسعى فرق ذيل جدول الترتيب لتعديل أوضاعها قبل اتساع الفارق، في ظل ارتفاع وتيرة المنافسة وتطور المستوى الفني للفرق.



في اللقاء الأول، نجح الشارقة على ملعبه في الفوز على الوصل 24/36 في لقاء دانت الأفضلية خلاله لأصحاب الأرض، ليواصل حامل اللقب عروضه المتميزة وينفرد بصدارة الترتيب برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته حتى الآن، إضافة إلى فارق الأهداف عن شباب الأهلي.

جاء أداء الشارقة متوازناً بين الدفاع والهجوم، بقيادة نجومه الدوليين الذين فرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بدايته، بينما لم ينجح الوصل في مجاراة الأداء القوي للملك، ليبقى في المركز السابع والأخير برصيد 3 نقاط فقط، متساوياً مع دبا الحصن ومتأخراً بفارق الأهداف.



وعلى صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، واصل شباب الأهلي سلسلة انتصاراته وحقق فوزاً ثميناً على مليحة بنتيجة 23/24 ليحافظ على موقعه في الوصافة بفارق الأهداف فقط عن الشارقة المتصدر، بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة أيضاً.

وأظهر «الفرسان» أداء قوياً وتناغماً في خطوطه الثلاثة، مؤكداً جاهزيته الكاملة لمواصلة المنافسة على اللقب، بينما تجمد رصيد مليحة عند 5 نقاط في المركز الخامس، بعد أن قدم أداء جيداً في فترات متقطعة، لكنه لم يتمكن من قلب النتيجة.

على صالة «العميد» بدبي حقق فريق النصر فوزاً مهماً رغم صعوبته على ضيفه الذيد بعد مباراة قوية تبادل فيها الفريقان التقدم خلال الشوط الأول، الذي نجح بالتقدم بختامه 12/13، وحافظ على أفضلية التقدم طوال الشوط الثاني لينهي المباراة بفوز مستحق 23/27 بفضل خبرة لاعبيه وتماسك خطوطه الدفاعية، ليرفع النصر رصيده إلى 9 نقاط متقدماً إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الذيد عند 7 نقاط في المركز الرابع، بعد أن قدم أداء جيداً في الجولات السابقة، وشهد اللقاء إشهار بطاقتين حمراوين للاعب النصر أحمد سعيد، ولاعب الذيد هوبيرت مندو في اللقاء الذي أداره الحكمان إسماعيل سالم وعلي جعفر، وعلى الطاولة علي مال الله وأمسيات داوود، والمراقب الفني عبدالله خميس، وشهده من النصر عبدالرزاق السيد وفيصل طواش وعمران طواش.