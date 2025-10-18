«البيان» تنفرد بمناصب ومهام مجلس إدارة اتحاد اليد الجديد







علمت «البيان» عن طريق مصادر مقربة ما سيسفر عنه الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد في دورته الجديدة، حيث من المقرر أن يناقش المجلس برئاسة سعود صالح عدداً من الموضوعات المهمة التي تستشرف مستقبل اللعبة، وتطوير كوادرها الفنية والإدارية، ودعم المنتخبات الوطنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وسيشهد الاجتماع اعتماد توزيع المناصب والمهام بين أعضاء المجلس، حيث سيتولى محمد حسن السويدي منصب نائب رئيس الاتحاد، وعبد السلام ربيع منصب الأمين العام، ومحمد علي الحمادي مساعد الأمين العام، في حين يتولى ياسر النقبي رئاسة لجنة الحكام، كما يتولى إبراهيم الحمادي لجنة المنتخبات، ويوسف سعيد العامري لجنة المسابقات، فيما تتولى الدكتورة منى الرئيسي رئاسة اللجنة النسائية ورحمة غالب اللجنة القانونية.

كذلك سيتم توزيع بقية المهام وقيادة اللجان الفنية والمالية والتسويق والإعلام على بقية أعضاء المجلس، بما يضمن انطلاقة قوية لعمل الاتحاد في المرحلة المقبلة، وفق رؤية جديدة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية لكرة اليد الإماراتية وتعزيز حضورها خليجياً وعربياً وآسيوياً.