منتخبنا في المجموعة الثالثة بـ«آسيوية اليد» المؤهلة لمونديال 2027



أسفرت قرعة البطولة الآسيوية الـ22 لكرة اليد، والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 15 حتى 26 يناير المقبل، والمؤهلة إلى «مونديال ألمانيا 2027»، والتي أقيمت أول من أمس بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة اليد وممثلي المنتخبات المشاركة، عن وقوع منتخبنا الوطني لرجال اليد في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكويت صاحب الأرض، والهند وهونغ كونغ. ويشارك في البطولة 15 منتخباً تم توزيعها على 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى: قطر حامل اللقب، وكوريا وعمان، وتضم الثانية: البحرين والعراق والصين والأردن، وتضم الرابعة: اليابان وإيران والسعودية وأستراليا.



وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 8 منتخبات سيتم توزيعها على مجموعتين تلعبان بنظام الدوري، ويتأهل منهما صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى التأهل مباشرة لكأس العالم 2027 في ألمانيا.