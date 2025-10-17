حكمنا محمد ناصر مراقباً فنياً في الألعاب الآسيوية لكرة اليد للشباب



جدد الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ثقته بكفاءات الكوادر الإماراتية، بعدما رشح الحكم القاري محمد ناصر، عضو لجنة الخبراء بالاتحاد، للمشاركة مراقباً فنياً في منافسات كرة اليد ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وسبق للحكم القاري محمد ناصر المشاركة في العديد من البطولات الخليجية والعربية والآسيوية على مستوى الأندية والمنتخبات، إلى جانب مشاركاته الفاعلة مراقباً فنياً في مختلف البطولات والدورات المحلية التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة اليد، ما عزز من خبراته ومكانته ضمن النخبة الآسيوية في اللعبة. ويعكس هذا الاختيار المستمر تقدير الاتحاد الآسيوي لجهود الكفاءات الإماراتية وإيمانهم بقدرتها على الإسهام في تطوير اللعبة قارياً ودولياً، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرياضية في الدولة نحو تمكين الكوادر الوطنية في مختلف المجالات.