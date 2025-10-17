مباراتان تدشنان الجولة السادسة من دوري رجال كرة اليد



تنطلق في الخامسة من مساء غد السبت منافسات الجولة السادسة من دوري رجال كرة اليد، بإقامة مباراتين على صالتي الشارقة والنصر، في جولة تتجه فيها الأنظار نحو صراع القمة والتقدم في سلم الترتيب، رغم غياب بعض الفرق عن هذه الجولة بسبب ارتباط عدد من لاعبيها بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقامة حالياً في مملكة البحرين.

في قمة الجولة، يستقبل فريق الشارقة على ملعبه نظيره الوصل في مواجهة مرتقبة تحمل طابعاً تنافسياً إذ يسعى الشارقة إلى الانفراد بصدارة الترتيب ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، فيما يدخل الوصل اللقاء بطموح تحسين موقعه في جدول الدوري والعودة بنتيجة إيجابية تعيد له التوازن بعد بداية متذبذبة لم ترقَ للطموح.



أما اللقاء الثاني، فيجمع بين النصر وضيفه الذيد في صالة «العميد» بدبي، في مواجهة لا تقل أهمية عن المباراة الأولى، حيث يسعى الفريقان لكسب النقاط الثلاث لتحسين موقعهما في الترتيب، والابتعاد عن المراكز الأخيرة التي تشهد تنافساً قوياً بين عدة فرق من بينها دبا الحصن والوصل.

يدرك الفريقان أهمية المباراة في هذه المرحلة المبكرة من الموسم، ما يجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصاً مع تطور أداء الذيد في الجولات الأخيرة ورغبة النصر في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.