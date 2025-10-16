منتخب الشباب إلى البحرين للمشاركة في «الألعاب الآسيوية»



تغادر بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب، الجمعة، إلى مملكة البحرين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة 14 منتخباً تم توزيعهم على 4 مجموعات.



ويلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة مع منتخبات (إيران وكازاخستان وهونغ كونغ)، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين والأردن وتايلاند، والثانية تضم الكويت والصين والهند، والرابعة تضم السعودية وقطر وأوزبكستان والمالديف.



كان المنتخب قد تدرب الفترة الماضية من خلال التجمعات الأسبوعية، بمشاركة 22 لاعباً، وتم تصفيتهم بعد المباريات الودية التي خاضها المنتخب قبل التوجه إلى البحرين.



وتضم القائمة النهائية 18 لاعباً: مسعود أحمد، ومحمد سيف، وإبراهيم شامي، وعبدالله علي، وعبدالرحمن أحمد، ومحمد حسن، وزايد علي، وعلي حسن، وموسى جمعة، وعمر خالد، وخالد ربيع، وحمد طارق، وسعيد خالد، والحسين علي، والحسن علي، وسعيد عبدالواحد، وعبدالرحمن محمد، وعلي عبدالله.



ويقود الجهاز الفني خالد أحمد البلوشي، ومعه طارق البلوشي مساعداً، والإداري فيصل داوود، وتامر عبداللطيف اختصاصي العلاج الطبيعي.