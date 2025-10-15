الجولة الخامسة تشعل صراع الصدارة في دوري رجال اليد



اختتمت الثلاثاء منافسات الجولة الخامسة من الدور الأول لبطولة دوري رجال اليد بإقامة ثلاث مباريات قوية ومثيرة، أكدت سخونة المنافسة على المراكز الأولى، في ظل تقارب النقاط بين الفرق الساعية لاعتلاء القمة.



وأظهرت نتائج الجولة الخامسة اشتداد الصراع بين الشارقة وشباب الأهلي على قمة الترتيب، بينما لا تزال حظوظ الذيد والنصر قائمة للمنافسة بقوة في الجولات المقبلة، ما ينذر بمزيد من الندية والإثارة في الأسابيع المقبلة من البطولة.



في قمة مباريات الجولة، نجح الشارقة في تحقيق فوز كبير على مليحة بنتيجة 39-29 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة مليحة، ليحصد الشارقة ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 9 نقاط، منحته الصدارة بفارق الأهداف عن شباب الأهلي بالرصيد نفسه، فيما تجمد رصيد مليحة عند 5 نقاط.



وفي مباراة أخرى لا تقل إثارة، تغلب شباب الأهلي على دبا الحصن بنتيجة 30-28 بعد أداء متوازن من الجانبين، تمكن خلاله فرسان دبي من فرض أفضليته في الدقائق الأخيرة ليظفر بالنقاط الثلاث ويرفع رصيده إلى 9 نقاط مشاركاً الشارقة على الصدارة، بينما بقي دبا الحصن عند 3 نقاط وفي المركز السادس.



أما المواجهة الثالثة فشهدت تفوق النصر على الوصل بنتيجة 31-22، في ديربي بر دبي، ليضيف النصر ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده الذي ارتفع إلى 6 نقاط وضعته في المركز الرابع، في حين بقي الوصل عند 3 نقاط بعد تلقيه الخسارة ليقبع في القاع بالمركز السابع وبفارق الأهداف عن دبا الحصن السادس.



ويحتل فريق الذيد المركز الثالث برصيد 7 نقاط رغم غيابه عن الجولة.