رئيس اتحاد اليد يختار ثلاثة أعضاء لاستكمال مجلس الإدارة الجديد



أعلن سعود صالح، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، عن اختياره ثلاثة أعضاء جدد لاستكمال تشكيل مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2024–2028، وذلك وفقاً للوائح والنظام الانتخابي المعتمد من وزارة الرياضة، والذي يتيح لرئيس الاتحاد اختيار عضوين إضافة إلى العنصر النسائي بعد انتخاب خمسة أعضاء من قبل الجمعية العمومية.



جاء اختيار رئيس الاتحاد لكل من: عبدالسلام ربيع المحيربي ويوسف سعيد العامري والدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، ليكتمل تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد للدورة الجديدة، بعد أن كانت الجمعية العمومية قد انتخبت خمسة أعضاء من أصل ثمانية مرشحين في الانتخابات التي أقيمت مؤخراً، ليضم المجلس في تشكيله الجديد كلاً من: سعود صالح، رئيس الاتحاد والأعضاء: محمد حسن السويدي، ياسر النقبي، رحمه غالب، إبراهيم الحمادي، ومحمد الحمادي وعبدالسلام المحيربي ويوسف سعيد العامري والدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، وجاء عمر الزبير احتياطاً أول، وعبدالسلام بلال احتياطاً ثانياً.



وأكد سعود صالح، أن الاختيار يأتي في إطار الحرص على تشكيل فريق عمل متكامل يضم عناصر ذات خبرة وكفاءة قادرة على المساهمة في تطوير اللعبة ودفعها نحو تحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود لمواصلة مسيرة التميز التي تشهدها كرة اليد الإماراتية، موضحاً أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعه الأول، السبت المقبل، حيث سيتم خلاله توزيع المناصب الإدارية والمهام بين أعضاء المجلس الجديد، بما يضمن انطلاقة منظمة تسهم في تطوير منظومة العمل الإداري والفني في الاتحاد خلال الدورة الحالية.

كما تمنى رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد التوفيق لجميع أعضاء مجلس الإدارة الجديد في مهامهم المقبلة، مؤكداً ثقته في قدرتهم على العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة الارتقاء باللعبة وتحقيق تطلعات الأسرة الرياضية في الدولة.