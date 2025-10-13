3 مواجهات في الجولة الخامسة لدوري رجال اليد



تُقام غداً الثلاثاء ثلاث مباريات مثيرة ضمن الجولة الخامسة من الدور الأول لبطولة دوري رجال اليد، وسط رغبة من جميع الفرق في تحقيق الفوز لتحسين مواقعها على جدول الترتيب، خصوصاً للفرق المتصارعة على القمة، حيث لا يتجاوز الفارق بينها نقاط الفوز في أي مباراة، ما يجعل مواجهات اليوم أشبه بنهائيات مصغّرة في سباق الصدارة.



وبختام الجولة الرابعة تربع فريق الذيد على القمة برصيد 7 نقاط، يليه الشارقة ثانياً، وشباب الأهلي ثالثاً بـ6 نقاط لكل منهما، ثم مليحة رابعاً بـ5 نقاط، والنصر خامساً بـ3 نقاط، والوصل سادساً بـ3 نقاط، ودبا الحصن سابعاً بـ3 نقاط.

في اللقاء الأول، تحتضن صالة نادي مليحة مواجهة قوية تجمع الجارين في ديربي الإمارة الباسمة، عندما يستضيف مليحة فريق الشارقة في لقاء يحمل طابع الندية والإثارة، لما يملكه الفريقان من إمكانات فنية عالية وطموح مشترك للاقتراب من القمة.



يسعى مليحة لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام النصر، فيما يدخل الشارقة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على دبا الحصن 32 - 22 واحتلاله مركز الوصافة خلف الذيد، ما يمنح المباراة أهمية مزدوجة للفريقين.

وتشهد صالة الوصل مواجهة أخرى لا تقل سخونة، عندما يستقبل الإمبراطور جاره العميد في ديربي دبي التقليدي، الذي يحمل دائماً طابعاً خاصاً وحضوراً جماهيرياً لافتاً. الوصل يسعى لتعويض خسارته الأخيرة أمام الذيد والعودة إلى سكة الانتصارات، بينما يدخل النصر المباراة منتشياً بفوزه المميز في الجولة الماضية على مليحة 34 - 27، ما يجعله متحفزاً لمواصلة نتائجه الإيجابية وتقدم مركزه في الترتيب.



وتُختتم مباريات الجولة الخامسة عندما يستقبل فريق دبا الحصن على أرضه شباب الأهلي في مواجهة يتطلع فيها أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارتهم السابقة أمام الشارقة، فيما يسعى شباب الأهلي، الذي غاب عن الجولة الماضية، للعودة إلى المنافسات بقوة ومواصلة مطاردة المتصدر الذيد من أجل استعادة موقعه في القمة.