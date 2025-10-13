محمد علي عامر: انتخابات اتحاد اليد سارت بسلاسة وفق الإجراءات القانونية



جرت انتخابات مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد للدورة الجديدة في أجواء إيجابية وسلسة، اتسمت بروح التعاون والمسؤولية بين أعضاء الجمعية العمومية، وأسفرت عن فوز سعود صالح برئاسة الاتحاد بالتزكية، وعضوية كل من محمد حسن السويدي، وياسر النقبي، ورحمة غالب، وإبراهيم الحمادي، ومحمد الحمادي، بينما جاء عمر الزبير احتياطاً أول وعبدالسلام بلال احتياطاً ثانياً.

وأوضح محمد علي عامر، رئيس لجنة الانتخابات، لـ«البيان»، أن العملية الانتخابية جرت وفق اللوائح والأنظمة القانونية المعتمدة، وبإشراف لجنة الانتخابات ومتابعة دقيقة من مقرر اللجنة إسلام أحمد، مشيراً إلى أن حسن التنظيم والالتزام من جميع الأطراف عكس أجواء راقية من التعاون والمسؤولية بين أعضاء الجمعية العمومية.



وأشار رئيس لجنة الانتخابات إلى أن تشكيل مجلس الإدارة سيكتمل وفقاً للمادة «25» البند «4» من النظام الأساسي للاتحاد، حيث سيقوم رئيس الاتحاد بتسمية عضوين إضافيين، أحدهما من فئة العنصر النسائي، في أول اجتماع لمجلس الإدارة، الذي يتضمن توزيع المناصب والمسؤوليات لأعضاء مجلس الإدارة، بما يضمن التمثيل المتوازن وتنوع الكفاءات في المجلس الجديد.



ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة أول اجتماعاته خلال الفترة المقبلة لتوزيع المناصب الإدارية بين الأعضاء واستكمال تشكيل اللجان العاملة، تمهيداً لانطلاقة مرحلة جديدة من العمل التطويري في خدمة كرة اليد الإماراتية.

واختتم رئيس لجنة الانتخابات تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على تعاونهم وثقتهم، مشيداً بروح الالتزام والمسؤولية التي سادت أجواء الانتخابات، متمنياً لمجلس الإدارة المنتخب برئاسة سعود صالح، وكل الأعضاء من الجيل الشاب والطموح التوفيق والنجاح في خدمة كرة اليد الإماراتية، وتحقيق الطموحات والآمال المنشودة لتطوير اللعبة ورفعة رياضة الإمارات.