سعود صالح رئيساً لاتحاد اليد.. و«العمومية» تختار خمسة أعضاء جدد



شهدت القاعة الكبرى بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية بدبي، صباح اليوم الأحد، انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الإمارات لكرة اليد لإجراء مراسم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2024–2028، وسط حضور كامل لممثلي 16 نادياً من الأعضاء العاملين في الجمعية العمومية، وبإشراف مباشر من لجنة الانتخابات برئاسة محمد علي عامر، وعضوية كل من محمد كاهور، والمستشار القانوني يوسف أحمد بن كرم، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات الرياضية، يتقدمهم نبيل عاشور، رئيس الاتحاد السابق، وكافة أعضاء المجلس، والدكتور محمد الكعبي، ممثل وزارة الرياضة، والمرشحون الجدد للانتخابات.

أسفرت إجراءات الجمعية العمومية عن تزكية سعود صالح، عضو مجلس الإدارة الحالي ممثل نادي شباب الأهلي، رئيساً لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد للدورة الجديدة 2024–2028، بعد أن كان المرشح الوحيد لمنصب الرئيس، وتم الإعلان الرسمي عن فوزه بالتزكية خلال الجلسة الانتخابية، وسط إشادة واسعة من ممثلي الأندية بخبرته ودوره في دعم اللعبة خلال السنوات الماضية.



وشهدت الجمعية العمومية أجواء انتخابية مثالية وساخنة لاختيار خمسة أعضاء من بين ثمانية مرشحين تقدموا لشغل عضوية مجلس الإدارة، وحصل إبراهيم الحمادي، مرشح نادي مليحة، على 16 صوتاً، ومحمد الحمادي «الوحدة» على 12 صوتاً، ومحمد السويدي «الجزيرة» على 9 أصوات، ورحمة غالب «الشارقة» على 8 أصوات، وتعادل كل من عبدالسلام بلال «الوصل»، وعمر الزبير «النصر»، وعدنان المطروشي «كلباء»، وياسر النقبي «خورفكان» بعدد الأصوات، ولكل منهم 7 أصوات، وعقب الإعادة نجح ياسر النقبي «خورفكان» بحصوله على 12 صوتاً ليكمل الأعضاء الخمسة المقرر انتخابهم من الجمعية، وعمر الزبير الاحتياطي الأول بصوتين، وعبدالسلام بلال الاحتياطي الثاني برصيد صوت واحد.



تولت لجنة الانتخابات الإشراف الكامل على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج النهائية وفق اللوائح والنظم المعتمدة، وخاصة بعد أن ألغت استمارتين لخطأ في التصويت. وبحسب النظام الأساسي للاتحاد، سيقوم الرئيس المنتخب سعود صالح باختيار شخصين بالتعيين، وسيتم رفع الأمر إلى وزارة الرياضة لتعيّن العنصر النسائي لمجلس إدارة الاتحاد الجديد وفق لوائح ونظام الانتخابات لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة الجديد المكون من ثمانية أعضاء.

من جهته، عبّر سعود صالح، رئيس اتحاد اليد الجديد، عن امتنانه للجمعية العمومية على الثقة التي منحته إياها، موجهاً شكره لمجلس الإدارة السابق برئاسة نبيل عاشور على ما قدمه من جهود كبيرة لتطوير اللعبة، مؤكداً أن المجلس الجديد سيواصل البناء على ما تحقق من مكتسبات.



وقال: «أشكر الجمعية العمومية على ثقتها الغالية، وأتوجه بخالص التقدير إلى مجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من عمل مخلص لخدمة كرة اليد الإماراتية، المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود من الجميع، وسنعمل بروح الفريق الواحد مع الأندية واللجان المختلفة لتعزيز التطوير وتحقيق الطموحات المنشودة للعبة»، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد الجديد سيركز خلال المرحلة المقبلة على دعم المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وتطوير برامج إعداد الكوادر الفنية والإدارية والتحكيمية، إلى جانب تعزيز المنافسات المحلية وتوسيع قاعدة الممارسين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة محلياً وخارجياً، وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الخليجي والآسيوي.