الذيد والشارقة والنصر يتألقون في الجولة الرابعة بدوري أقوياء اليد



اختتمت مساء اليوم منافسات الجولة الرابعة من دوري رجال اليد، التي شهدت ثلاث مواجهات قوية أسفرت عن فوز الذيد على الوصل 30-24، واعتلاء القمة برصيد 7 نقاط وفوز الشارقة الوصيف 6 نقاط على دبا الحصن بنتيجة 32-22، وتفوق النصر على مليحة 34-27، في حين غاب شباب الأهلي الثالث بفارق الأهداف عن هذه الجولة محافظاً على رصيده السابق 6 نقاط.



نجح الشارقة في تحقيق فوز كبير على دبا الحصن بفارق عشرة أهداف ليواصل مسيرته رافعاً رصيده إلى 6 نقاط متقدماً إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن شباب الأهلي، الذي يحتفظ بالصدارة بالرصيد ذاته رغم غيابه عن الجولة، بينما تجمد رصيد دبا الحصن عند 3 نقاط في مؤخرة الترتيب.



وفي المباراة الثانية، تمكن النصر من تسجيل أول انتصاراته في البطولة أمام مليحة بنتيجة 34-27، ليضيف «العميد» أول 3 نقاط له هذا الموسم متقدماً خطوة مهمة في الترتيب العام، في حين بقي مليحة عند 5 نقاط متراجعاً إلى المركز الرابع بعد أن كان وصيفاً في الجولات السابقة.



وواصل الذيد تألقه هذا الموسم محققاً فوزاً مهماً على الوصل بنتيجة 30-24، ليصل إلى النقطة السابعة ويتصدر الترتيب العام متقدماً بفارق نقطة عن شباب الأهلي الثاني والشارقة الثالث، بينما بقي الوصل برصيد 3 نقاط في المركز السادس متقدماً بفارق الأهداف فقط على دبا الحصن السابع.

بانتهاء الجولة الرابعة، يصبح ترتيب الفرق على النحو التالي: الذيد في القمة برصيد 7 نقاط، يليه الشارقة ثالثاً برصيد 6 نقاط وشباب الأهلي ثالثاً بنفس الرصيد، ثم مليحة رابعاً بـ5 نقاط، والنصر خامساً بـ3 نقاط، والوصل سادساً بـ3 نقاط، ودبا الحصن سابعاً بـ3 نقاط.