انتخابات اتحاد كرة اليد لدورة 2024–2028 غداً.. وسعود صالح رئيساً بالتزكية



تحتضن القاعة الكبرى بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية بدبي في الحادية عشرة صباح غد الأحد، اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الإمارات لكرة اليد لإجراء مراسم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2024–2028، وذلك بحضور ممثلي 16 نادياً من الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية، وبإشراف لجنة الانتخابات التي يرأسها محمد علي عامر وعضوية كل من محمد كاهور والمستشار القانوني يوسف أحمد بن كرم.

وتشهد الجمعية العمومية تزكية سعود صالح، عضو مجلس الإدارة الحالي ممثل نادي شباب الأهلي، رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة، بعد أن كان المرشح الوحيد لمنصب الرئيس، حيث سيتم إعلان تزكيته رسمياً خلال الاجتماع.



تتنافس الجمعية العمومية في أجواء انتخابية ساخنة على خمسة مقاعد لعضوية مجلس الإدارة من بين ثمانية مرشحين تقدموا للانتخابات، وهم: محمد السويدي «الجزيرة»، عبدالسلام بلال «الوصل»، عمر الزبير «النصر»، إبراهيم الحمادي «مليحة»، رحمة غالب «الشارقة»، عدنان المطروشي «كلباء»، محمد الحمادي «الوحدة»، وياسر النقبي «خورفكان». وستتولى لجنة الانتخابات الإشراف الكامل على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج النهائية وفقاً للوائح والقوانين المعتمدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.



وبحسب النظام الأساسي، سيقوم الرئيس المنتخب سعود صالح بعد اعتماد النتائج الرسمية باختيار شخصين بالتعيين إلى جانب العنصر النسائي لاستكمال تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد، ليضم بذلك ثمانية أعضاء يمثلون مختلف الأندية والمناطق، بما يعزز التنوع في الرؤى والخبرة لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة.

وأشادت لجنة الانتخابات بالتعاون الكبير من الأندية والمرشحين من فتح باب الترشح وحتى إغلاق فترة الطعون 12 سبتمبر الماضي، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت وفق الضوابط القانونية واللوائح المنظمة، بما يرسخ مبدأ الشفافية والديمقراطية في إدارة شؤون الاتحاد.