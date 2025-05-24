لقب دوري رجال اليد ينحصر بين شباب الأهلي والشارقة



اقترب فريقا شباب الأهلي والشارقة من حسم لقب دوري رجال اليد لموسم 2024-2025، بعد تحقيق كل منهما الفوز الثاني على التوالي، ضمن منافسات الجولة الثانية وقبل الأخيرة من الدورة المجمعة النهائية، التي تحتضنها صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بدبي، والتي تجمع «الأربعة الكبار» لتحديد بطل أقوى وأطول بطولات الموسم.

في لقاء قوي نجح شباب الأهلي في تجاوز عقبة النصر، بعد أداء متماسك رجّح كفة «الفرسان»، الذين أنهوا الشوط الأول لصالحهم 16/ 14، قبل أن يواصلوا التفوق في الشوط الثاني، وينهوا المباراة لصالحهم 28/ 19، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 8 نقاط، محافظاً على آماله في المنافسة حتى الجولة الأخيرة، في المقابل تجمد رصيد النصر عند نقطتين في المركز الرابع.

كما واصل فريق الشارقة، حامل اللقب، عروضه القوية، حيث حسم مواجهته أمام مليحة بنتيجة 16/27، بعد أن أنهى الشوط الأول 9/16، بهذا الفوز عزز الشارقة صدارته برصيد 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة، ليبقى على بعد خطوة واحدة من التتويج، بينما تجمد رصيد مليحة عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وفي إطار الدورة المجمعة لتحديد المراكز من الخامس حتى السابع حقق فريق دبا الحصن بداية قوية، بعدما الفوز الكبير على الوحدة بنتيجة 34/ 27، وكان قد أنهى الشوط الأول متقدماً 17 /15. ورفع دبا الحصن رصيده إلى 6 نقاط، بما في ذلك النقاط الاعتبارية، ليعتلي صدارة الفئة، بينما يحتل الوصل المركز السادس بـ 5 نقاط، ويقبع الوحدة في المركز السابع والأخير بنقطتين.

تختتم منافسات البطولة، مساء الثلاثاء، بمباراتين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من الدورة المجمعة الثانية، حيث يلتقي مليحة مع النصر، تليها المواجهة المرتقبة، التي ستجمع الشارقة مع شباب الأهلي في صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم، في لقاء يحدد بطل الموسم، أما منافسات تحديد المراكز فتختتم، مساء اليوم، بلقاء يجمع دبا الحصن مع الوصل.