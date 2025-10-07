الوصل على قمة دوري شباب اليد بالعلامة الكاملة



غرّد فريق شباب اليد بنادي الوصل وحيداً وبعيداً عن باقي الفرق الثمانية المشاركة بمسابقات فئة الشباب تحت 18 سنة بتربعه على قمة دوري شباب اليد، برصيد 12 نقطة، مثلت العلامة الكاملة عقب فوزه على فريق اتحاد كلباء بنتيجة 40-35، ليحتل فريق كلباء المركز الثالث بتوقف رصيده عند النقطة السابعة، جاء ذلك بختام الجولة الخامسة بدوري رجال اليد.



وحل فريق شباب الأهلي وصيفاً رغم خسارته أمام الشارقة 19/ 50، وتشابكت 3 فرق على المركز الرابع برصيد كل منهم 6 نقاط، ولكن فارق الأهداف منح الشارقة المركز الرابع عقب فوزه على شباب الأهلي، وجاء النصر بالمركز الخامس رغم غيابه عن الجولة، وبفارق الأهداف احتل مليحة المركز السادس عقب فوزه على البطائج 37/ 25، ليتوقف رصيد البطائح عند النقطة الثالثة، وضعته بالمركز السابع بفارق الأهداف عن فريق الذيد رغم فوزه الأول على فريق دبا الحصن بنتيجة 64/ 47، ليستمر فريق دبا الحصن بالقاع، وبدون رصيد.



تقام البطولة بنظام الدوري من دورين «ذهاب وإياب»، وبنظام تجميع النقاط للدورين الأول والثاني، وتلعب المباريات بنظـام حسـم النتيجة، ولا يوجد تعادل، وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين يتم حسم النتيجة بالرميات الترجيحية، وبعد حسم النتيجة يمنح الفريق الفائز 3 نقاط وصفر من النقاط للخاسر، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين يتم الاحتكام مباشرة إلى رميات الجزاء الترجيحية، ويحصل الفائز على نقطتين، والخاسر على نقطة واحدة.