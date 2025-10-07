شباب وناشئو اليد يكثفان الاستعدادات للألعاب الآسيوية بالبحرين



يواصل منتخبا الشباب والناشئين لكرة اليد استعداداتهما للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال المعسكر الداخلي الثاني الذي انطلق اليوم في صالة مدرسة أسماء بنت النعمان بدبي، ويستمر لمدة أربعة أيام.

ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة الإعداد المتكاملة التي تهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين البدنية والفنية قبل المشاركة في هذا الاستحقاق القاري، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب خالد أحمد البلوشي، ومساعده طارق البلوشي، وبمتابعة الإداري فيصل أحمد.



وتضم قائمة المنتخب 22 لاعباً، من بينهم 19 لاعباً لفئة الناشئين، ولاعب واحد من فئة الشباب، ولاعبان من فئة الأشبال، يمثلون عدداً من الأندية المحلية.

وجاءت الأسماء على النحو التالي: مسعود أحمد، محمد سيف، إبراهيم شامي، عبدالله العبيدلي، عبدالرحمن أحمد، محمد حسن، زايد علي، وعلي حسين «الشارقة»، وموسى محكوم، عمر خالد، خالد ربيع، محمد سعيد، حمد طارق، وسعيد المهيري «شباب الأهلي»، والحسين الشدادي، والحسن الشدادي «الجزيرة»، وسعيد أبوالخنجر «كلباء»، ومحمد لنجاوي، ومحمد أحمد رحمة «الوصل»، وعبدالرحمن البلوشي «النصر»، وعلي الحمادي «خورفكان» وخالد السعدي «العين».



وأكد المدرب خالد أحمد البلوشي أن هذه المرحلة من الإعداد تُعد مفصلية في طريق التحضير للبطولة الآسيوية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يركز خلالها على تعزيز الانسجام بين صفوف المنتخب، ورفع معدلات اللياقة البدنية، وتطوير العمل الفني الفردي والجماعي. وأضاف البلوشي: نعمل في سباق مع الزمن للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، ونسعى بكل جد وطموح لتقديم صورة مشرفة لكرة اليد الإماراتية وتمثيل الوطن خير تمثيل في هذا المحفل الخليجي والآسيوي.