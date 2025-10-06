انتخابات اتحاد كرة اليد للدورة الجديدة 12 أكتوبر



حددت لجنة الانتخابات لاتحاد الإمارات لكرة اليد، الأحد المقبل، موعداً لعقد الجمعية العمومية الانتخابية لمجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2025-2028، وذلك في الساعة الحادية عشرة بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية بدبي، ووجهت اللجنة الدعوة إلى 16 نادياً وهم الأعضاء العاملون بالجمعية العمومية لحضور الاجتماع، عقب إغلاق فترة الطعون في 12 سبتمبر. وكان اتحاد اليد قد أعلن عن تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الطعون. وهاتان اللجنتان تقومان بدور أساسي لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، كما تضمنان معالجة أي طعون قد يتم تقديمها خلال فترة الانتخابات.



وترشح سعود صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي، لمنصب الرئيس من «شباب الأهلي»، وهو الوحيد على مقعد الرئيس وسيتم تزكيته رسمياً في الاجتماع، فيما ترشح للعضوية 8 شخصيات لاختيار 5 أعضاء منهم، وهم محمد السويدي «الجزيرة»، عبدالسلام بلال «الوصل»، عمر الزبير «النصر»، إبراهيم الحمادي «مليحة»، رحمة غالب «الشارقة»، عدنان المطروشي «كلباء»، محمد الحمادي «الوحدة»، ياسر النقبي «خورفكان»، على أن يقوم الرئيس الجديد باختيار عضوين مكملين بالتعيين، بالإضافة إلى العنصر النسائي.



يترأس لجنة الانتخابات محمد علي عامر وتضم بعضويتها كلاً من محمد كاهور والمستشار القانوني يوسف أحمد بن كرم، وتتولى لجنة الانتخابات مسؤولية الإشراف الكامل على عملية الاقتراع، بدءاً من استقبال المرشحين حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وقد تم اختيار أعضاء لجنة الانتخابات بعناية لضمان تحقيق المعايير المطلوبة في هذه العملية الحيوية، وتعمل اللجنة على ضمان أن جميع الإجراءات تتم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، كما تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع.